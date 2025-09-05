影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北市府今天中元普渡，新北市長侯友宜雖出訪歐洲，由新北市副市長劉和然代表主祭，但侯出國前在供品「乖乖」上寫下「統籌款乖乖、趕緊分配下來」，不忘向中央喊話；劉和然則在乖乖寫下「市政乖乖、新北一棒接一棒」，他強調，現階段這一棒先跑好，下一棒做好準備，這是接力賽的重要一環。

新北市府今天中元普渡，各局處準備各式供品祈禱市政順利、國泰民安，侯友宜雖出訪歐洲沒有現身，不過事前已先寫好祈願乖乖文字「二辦乖乖完工落成、百業亨通」、「氣候乖乖、災害不來」，其中「統籌款乖乖、趕緊分配下來」，不忘向中央喊話。

劉和然被問到寫下一棒接一棒時指出，新北市在這幾任市長執政下，不僅是翻轉且持續進步與很多改變，他強調，改變要有價值，也要有勇氣、做好準備，更重要改變需要時間。