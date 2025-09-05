快訊

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜雖出訪歐洲，也不忘在乖乖寫下祈福文字。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜雖出訪歐洲，也不忘在乖乖寫下祈福文字。記者葉德正／攝影

新北市府今天中元普渡，新北市長侯友宜雖出訪歐洲，由新北市副市長劉和然代表主祭，但侯出國前在供品乖乖」上寫下「統籌款乖乖、趕緊分配下來」，不忘向中央喊話；劉和然則在乖乖寫下「市政乖乖、新北一棒接一棒」，他強調，現階段這一棒先跑好，下一棒做好準備，這是接力賽的重要一環。

新北市府今天中元普渡，各局處準備各式供品祈禱市政順利、國泰民安，侯友宜雖出訪歐洲沒有現身，不過事前已先寫好祈願乖乖文字「二辦乖乖完工落成、百業亨通」、「氣候乖乖、災害不來」，其中「統籌款乖乖、趕緊分配下來」，不忘向中央喊話。

劉和然被問到寫下一棒接一棒時指出，新北市在這幾任市長執政下，不僅是翻轉且持續進步與很多改變，他強調，改變要有價值，也要有勇氣、做好準備，更重要改變需要時間。

劉和然說，30年的五股垃圾山、50年塭仔圳、70年的大陳社區都更，都是要長時間累積，所以他才說一棒接一棒，未來在侯市長任內建立很多的市政基礎，還有持續中的事情之間，不要有空窗期。

新北市副市長劉和然在乖乖寫下「市政乖乖、新北一棒接一棒」。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然在乖乖寫下「市政乖乖、新北一棒接一棒」。記者葉德正／攝影

乖乖 供品 劉和然 侯友宜

相關新聞

北捷進駐餐車價格標示不明 議員憂：未來恐有嚴重消費爭議

台北捷運站點近期推出早餐等餐車進駐，不過，北市議員陳重文接到民眾反映價格未標示清楚狀況，招商的北捷應有義務定期檢驗、把關...

北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

北市響應2050淨零排放，環保局在機關學校和社區商辦力推分散式發電，更自籌經費建置4處太陽光電發電設備。但信義苗圃停車場...

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北市府今天中元普渡，新北市長侯友宜雖出訪歐洲，由新北市副市長劉和然代表主祭，但侯出國前在供品「乖乖」上寫下「統籌款乖乖...

北市東區停電776戶 台電搶修12時復電

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，台電表示，已全數在12時9分復電。

北市東區776戶停電 店家氣壞「中午不用做生意了」

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，預估下午2時復電。由於受影響多是人潮多的東區，在地里長說，停電時...

北市大安區776戶停電 台電搶修：估下午2時復電

北市大安區一帶今天上午10點發生停電，有776戶受影響，台電說明，建國變電所線路故障所致，預計下午2時復電。

