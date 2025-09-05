北捷進駐餐車價格標示不明 議員憂：未來恐有嚴重消費爭議

台北捷運站點近期推出早餐等餐車進駐，不過，北市議員陳重文接到民眾反映價格未標示清楚狀況，招商的北捷應有義務定期檢驗、把關。北捷說明，合約中要求廠商要揭露相關資訊，同時也會定期查核，有異狀就會勸導改善。

陳重文指出，消保過去曾針對年貨大街加強未標示攤商稽核，但是北捷近期在站點內設置的餐車，卻接連遭民政投訴沒有將價格放置在顯眼處，現場走訪確實也有幾家攤商出現類似狀況。

他說，由此可見，北捷為提供場地方也核准業者進駐販售，就應負有第一線管理責任，主動稽核其經營狀況，連價格標示基本的都無法落實，難保未來更嚴重的消費爭議。

陳重文要求北捷，應檢討並強化其攤位管理機制，定期派員稽查也要設立明確的違規處理程序，包含限期改善、罰則或終止契約等措施，以確保消保自治條例能切實執行。

經常在捷運站買早餐或午餐的民眾說，餐車能夠支付的方法許多，有時確實比較難見到餐車明顯標示價格，而且想說一個便當差不多也都100多元，所以都會直接掃描付款。

北捷也說，針對餐車價格未標示，該餐車廠商有部分商品未標示售價，已立即要求廠商補正，後續並將加強查核確保符合規定。

北捷強調，公司在「捷運車站早餐點位設置申請書」中規範，廠商須清楚標示廠商名稱、商品品項及售價等資訊。同時，也會定期現場查核，若發現異常，經勸導未改善者，將依規定計罰，並要求限期改善，如逾期未改善者則得立即終止契約。