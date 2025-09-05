北市東區776戶停電 店家氣壞「中午不用做生意了」

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，預估下午2時復電。由於受影響多是人潮多的東區，在地里長說，停電時間剛好是店家備貨，接近中午的生意也不用做了。

在地光武里長韓修和說，受影響有包含500多民宅、200多做生意店家，停電發生在早上10時左右，剛好是店家備貨準備營業時間，結果這一停電，很多店家說中午不用做生意了，損失不少。

由於今天近中午氣溫逼近34度，韓修和也說，很多民眾紛紛表示無法開冷氣，非常炎熱。

台電表示，大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，在上午10點左右發生停電，目前有776戶受到影響，台電獲報後已立即派員搶修，現刻正搶修當中。