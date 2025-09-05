聽新聞
0:00 / 0:00
北市東區776戶停電 店家氣壞「中午不用做生意了」
北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，預估下午2時復電。由於受影響多是人潮多的東區，在地里長說，停電時間剛好是店家備貨，接近中午的生意也不用做了。
在地光武里長韓修和說，受影響有包含500多民宅、200多做生意店家，停電發生在早上10時左右，剛好是店家備貨準備營業時間，結果這一停電，很多店家說中午不用做生意了，損失不少。
由於今天近中午氣溫逼近34度，韓修和也說，很多民眾紛紛表示無法開冷氣，非常炎熱。
台電表示，大安區大安路一段、敦化南路一段及市民大道四段等一帶，在上午10點左右發生停電，目前有776戶受到影響，台電獲報後已立即派員搶修，現刻正搶修當中。
台電表示，初步調查原因為建國變電所第52號饋線分歧線路事故停電，預計下午2時復電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言