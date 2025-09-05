台北水舞嘉年華13日登場 連續37天閃耀彩虹橋

結合錫口碼頭彩虹橋體，台北水舞嘉年華將在9月13日至10月19日登場，連續37天、每天晚間施放5場水舞展演。市府提醒，水舞演出時彩虹橋將管制通行，以防水霧噴至人身。

台北市觀光傳播局今天表示，此次活動延續去年的水舞展演、光束投影及水幕投影，再新增打造基隆河面120公尺長的雙水幕水舞平台，在9月13日至10月19日的每天晚間6時30分至8時30分，每30分鐘施放1場5分鐘水舞秀。

觀傳局表示，今年除了規模、效果更升級，9月13日開幕式及10月4日的追愛音樂祭，還會加碼「水火共舞」及「人水共舞」演出，帶給觀眾聽覺、視覺雙重饗宴。

此外，觀傳局表示，活動期間，水岸每天下午至晚間都會打造光環境裝置，輪流擺放2座國際卡通IP氣偶，包含妙妙犬布麗、阿奇幼幼園、粉紅豬小妹佩佩等，每週六還有YOYO家族藝人及各式表演團隊輪番上陣演出。

位於松河路基河四號水門處之基隆河錫口渡口，自古以來即為南北通商、貨物集散之地，曾繁華鼎盛；連接內湖區及松山區之彩虹橋於2007年底完工，彩虹橋寬4.5公尺、長167公尺，僅供行人與腳踏車通行。

觀傳局提醒，為防止水舞演出時噴至人身，彩虹橋在每場表演前5分鐘都會進行雙向管制，待演出結束後才恢復通行，請民眾注意。