快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

台北水舞嘉年華13日登場 連續37天閃耀彩虹橋

中央社／ 台北5日電

結合錫口碼頭彩虹橋體，台北水舞嘉年華將在9月13日至10月19日登場，連續37天、每天晚間施放5場水舞展演。市府提醒，水舞演出時彩虹橋將管制通行，以防水霧噴至人身。

台北市觀光傳播局今天表示，此次活動延續去年的水舞展演、光束投影及水幕投影，再新增打造基隆河面120公尺長的雙水幕水舞平台，在9月13日至10月19日的每天晚間6時30分至8時30分，每30分鐘施放1場5分鐘水舞秀。

觀傳局表示，今年除了規模、效果更升級，9月13日開幕式及10月4日的追愛音樂祭，還會加碼「水火共舞」及「人水共舞」演出，帶給觀眾聽覺、視覺雙重饗宴。

此外，觀傳局表示，活動期間，水岸每天下午至晚間都會打造光環境裝置，輪流擺放2座國際卡通IP氣偶，包含妙妙犬布麗、阿奇幼幼園、粉紅豬小妹佩佩等，每週六還有YOYO家族藝人及各式表演團隊輪番上陣演出。

位於松河路基河四號水門處之基隆河錫口渡口，自古以來即為南北通商、貨物集散之地，曾繁華鼎盛；連接內湖區及松山區之彩虹橋於2007年底完工，彩虹橋寬4.5公尺、長167公尺，僅供行人與腳踏車通行。

觀傳局提醒，為防止水舞演出時噴至人身，彩虹橋在每場表演前5分鐘都會進行雙向管制，待演出結束後才恢復通行，請民眾注意。

觀傳局

延伸閱讀

影／鷄籠中元祭今迎斗燈遊行 市區如嘉年華鑼鼓喧天

布袋海味嘉年華10/4登場 特色宴席100桌開放預訂

漢堡嘉年華 蔣萬安親手體驗漢堡製作

多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席

相關新聞

北捷進駐餐車價格標示不明 議員憂：未來恐有嚴重消費爭議

台北捷運站點近期推出早餐等餐車進駐，不過，北市議員陳重文接到民眾反映價格未標示清楚狀況，招商的北捷應有義務定期檢驗、把關...

北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

北市響應2050淨零排放，環保局在機關學校和社區商辦力推分散式發電，更自籌經費建置4處太陽光電發電設備。但信義苗圃停車場...

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北市府今天中元普渡，新北市長侯友宜雖出訪歐洲，由新北市副市長劉和然代表主祭，但侯出國前在供品「乖乖」上寫下「統籌款乖乖...

北市東區停電776戶 台電搶修12時復電

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，台電表示，已全數在12時9分復電。

北市東區776戶停電 店家氣壞「中午不用做生意了」

北市大安區一帶今天上午10時發生停電，有776戶受影響，預估下午2時復電。由於受影響多是人潮多的東區，在地里長說，停電時...

北市大安區776戶停電 台電搶修：估下午2時復電

北市大安區一帶今天上午10點發生停電，有776戶受影響，台電說明，建國變電所線路故障所致，預計下午2時復電。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。