三重銀新未來城規畫曝光 預計明年初招商

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重銀新未來城模擬圖。圖／新北市衛生局提供
三重銀新未來城模擬圖。圖／新北市衛生局提供

三重銀新未來城計畫案日前獲內政部通過，新北市衛生局赴議會報告規畫與招商進度指出，將以BOT形式在2.7公頃土地打造2萬7000樓地板面積建物，初步規畫日照中心至少可收拖120人、200床住宿式長照機構，與500床只租不售全齡友善居住設施，且每戶都要有65歲以上長者，全案最快明年初可公告招商。

民代認為，銀新未來城大部分量體主要放在還算健康的亞健康長者，但失智失能者需求更迫切，應該拉高住宿式機構比例，政府帶頭照顧真正需要的人，才能成為長照標竿。

新北市政府在三重碧華國中遷校後，規畫將原址仿照新加坡海軍上將村打造銀新未來城，全案2020年6月送內政部審議，終在今年6月通過；全案將經地方再行公展後即能招商。

新北市衛生局長陳潤秋日前赴新北市議會專案報告相關規畫指出，計畫面積2.7公頃、容積率400％，將透過BOT打造2萬7000平方公尺建物，除有全齡友善住宿單元500床，還有設置日間照顧中心收托至少120人、住宿式長照機構至少200床；另對外開放300席停車位及托育中心、綠地，還有運動中心、商場、生活美食空間讓長者在這安居。

另外在環境規畫上，五華路、自強路都有退縮設計，全齡友善居住單元也一定要有1位65歲以上長者，其中有5％要優先提供給弱勢戶。

市議員李倩萍指出，目前新北市有就醫的失智失能民眾已經5.5萬人，很多人擠不進去住宿機構，但銀新未來城最高比例卻是優先順序不是最前的亞健康長者，住宿機構比例過低，光是三重蘆洲民眾就搶不到。

市議員顏蔚慈則指出，亞健康大家搶著做就是比較好做，既然是由政府主導的案件，公益性的比例應該更高，照顧一般民間難以照顧的族群。

市議員林國春則說，會擔心能住進去的都是家裡經濟情況好的長者，市府應該針對弱勢民眾另找地點協助。

市議員馬見指出，考量經費量體龐大，市府採BOT進行，但BOT案件有好有壞，新北不少BOT案子常發生與市府政策目標不一致情形。

市議員陳啟能也認為，如果由市府自籌經費並申請中央補助，才能全權由政府掌控，真正照顧到民間企業不足的這塊，至少也要OT，否則BOT案子50年出去，很難監督。

陳潤秋表示，住宿機構200床已經是量體最大，不過計畫是寫至少，且500床全齡友善單元強調是賦能失智失能長者也能入住，相關比例會參考議員意見，在設計時看能否調整；住宿機構收費標準是全國統一。

至於採BOT是因量體大且經營較複雜，相關監督機制都有明文規定，希望議員給予支持。

BOT 三重

