北市綠能示範場被爆是違建 搬新家實測發電量「差很大」

北市響應2050淨零排放，環保局在機關學校和社區商辦力推分散式發電，更自籌經費建置4處太陽光電發電設備。但信義苗圃停車場的貨櫃屋被查是違建，搬到新址的發電量驟減，不到原址2成，審計報告要求檢討。環保局說，將依規設在有使用許可的建物上。

環保局現有5處太光設備，除了2007年斥資約363萬元在內湖資源回收場設置，2022年投入近420萬元在山水綠生態公園建置，2023年陸續啟用的信義苗圃停車場、大安花市3號公廁、大安區清潔隊瑞安分隊上的建國高架橋隔音牆，經費各14萬多元，盼透過綠色創能、儲能的示範場域，推廣分散式發電「自發自用」。

審計報告指出，環保局2023年4月在信義苗圃停車場的貨櫃屋上裝設，預估年發電量480度，同年12月底發電量累計404.7度。後因貨櫃屋被查報屬違建，2024年2月1日搬遷至信義區清潔隊4號停車場，2月至10月累計發電量僅64.6度，發電效能較預計大幅降低。

審計報告也提及各設置場址監測實際發電量，大安花市3號公廁的發電量是以面板貼膜、裝設位置及日照時間等設置條件推估，與其他3處透過電子設備顯示或匯出實際發電數據不同，未能確實掌握設備運作狀況及實際發電情形，要求改善。

環保局環境清潔管理科回應，當初貨櫃屋是信義區清潔隊人員放置勤務用品、環保器材與資收物倉庫等使用，無違建問題，後續因有隊員在貨櫃休息，被北市建管處認定違反建築法第25條及第86條規定，已於限期內改善。

環清科說，4號停車場太光設備今年4月調整銜接至照明、監測系統、電腦、冷氣等，因用電量大，儲電量與發電量隨之提升。但5月統計發現數據異常，經廠商檢視是因電池故障，更換後，7月及8月數據即顯示正常，發電量總計分別為110.5度、183.7度。