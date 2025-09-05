侯友宜訪捷克助新北產業進軍歐洲 捷克方表態願回訪新北

新北市長侯友宜率隊拜訪捷克投資促進局（CzechInvest）及捷克外人投資協會(Association for Foreign Investment, AFI)，針對兩國產業佈局交流，進一步討論未來可能拓展合作的領域。捷克投資促進局執行長Jan Michal表示，台灣的電子資通訊和生物科技等產業實力堅強，期待有機會親自了解新北市產業的現況。

侯友宜表示，本次拜會兩大目的，一是感謝捷克投資促進局對於新北產業前進歐洲的協助，二是邀請捷克企業組團參與新北國際商洽會。

侯友宜指出，包括新泰工業和西勝國際等公司，皆在近期選擇落腳「歐洲之心」捷克設立據點，顯示新北產業對於開拓歐洲市場具有高度意願，他要代表新北的企業、尤其是中小企業，感謝捷克投資促進局提供法規及流程等方面的實質協助，讓企業主得以順利在短時間內依計畫完成設廠並開展產線。

侯友宜表達，新北的產業期待更快速鏈結捷克在地產業，強化雙邊供應鏈合作，加速拓展歐洲市場，台灣和捷克在 ICT、AIoT 與智慧醫療、精密製造、工業自動化及生技臨床等領域各具優勢，若能深化鏈結，將有助於共同開發高階產品與創新應用。

侯友宜邀請捷克企業組團到新北參訪產業聚落，並參與國際商洽會或其他招商交流活動，探索更多投資、技術合作和市場拓展的契機。