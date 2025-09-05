農曆7月報親恩結善緣 汐止區公所7日辦中元普渡法會廣邀參與

農曆七月又稱教孝月，已邁入第4年的新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會7日（周日）下午於汐止區公所11樓大禮堂舉行，1樓設立普桌區及「十供養」祈福區，民眾可到場為親友登記祈福或為往生者超薦，並參加由福智僧團帶領的誦經儀式為尊親祈福、普渡眾生；法會圓滿後，集結大眾善心捐贈的普渡物資會分送汐止區弱勢團體或清寒家庭，傳遞各界的關懷與祝福。

教孝月的典故出於佛教目連尊者救母出餓鬼道的故事，鼓勵信眾行孝道、報答親恩、並廣結善緣，幫助亡者超度離苦，民間也會舉辦超薦祈福法會普渡眾生。由新北市汐止區公所指導、福智佛教基金會主辦的汐止區中元普渡超薦祈福法會，每年均會邀請地方民眾及各界賢達與會，今年在區公所舉行，7日（周日）下午12時45分入場。

汐止區公所1樓會場廣場會設立普桌區及「十供養」祈福區，民眾可為親友登記祈福或為往生者申請超薦。法會將由福智僧團如昱法師、如林法師與性達法師帶領民眾誦普賢行願品以及盂蘭盆經，體會經文中佛菩薩全心全意饒益眾生所展現的悲心、智慧與勇氣，祈願自他生命究竟離苦得樂。法會圓滿後，會將集結大眾善心捐贈的普渡物資1200多盒分送汐止區弱勢團體或清寒家庭。

福智佛教基金會董事長陳耀輝表示，秉承創辦人日常老和尚及佛陀慈悲利人的教導，福智團體長年在台灣與全球默默耕耘，推動身心靈教育、關懷長者、提攜幼小及促進社區互助共好。為關懷在地、造福鄰里，福智佛教基金會自2022年起舉辦汐止區中元普渡超薦祈福法會，今年籌備過程約700位義工熱心參與，期望為眾生安樂盡一分心力。

汐止區長林慶豐表示，透過法會，不僅能共同祈求先人安息，也為汐止地區的鄉親帶來心靈上的平安與慰藉。更特別感謝福智佛教基金會長期結合社會各界善心人士的力量，捐贈關懷物資，實質協助汐止區的弱勢里民、清寒家庭與社會弱勢團體。這份善心與付出，為社區注入了溫暖與關懷，彰顯了佛教慈悲利他的精神。