農曆7月報親恩結善緣 汐止區公所7日辦中元普渡法會廣邀參與

聯合報／ 記者牟玉珮／新北即時報導
不少人去年參加新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會，為自他親友祈福及為往生者誦經超薦，令冥陽兩利。圖／福智佛教基金會提供
不少人去年參加新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會，為自他親友祈福及為往生者誦經超薦，令冥陽兩利。圖／福智佛教基金會提供

農曆七月又稱教孝月，已邁入第4年的新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會7日（周日）下午於汐止區公所11樓大禮堂舉行，1樓設立普桌區及「十供養」祈福區，民眾可到場為親友登記祈福或為往生者超薦，並參加由福智僧團帶領的誦經儀式為尊親祈福、普渡眾生；法會圓滿後，集結大眾善心捐贈的普渡物資會分送汐止區弱勢團體或清寒家庭，傳遞各界的關懷與祝福。

教孝月的典故出於佛教目連尊者救母出餓鬼道的故事，鼓勵信眾行孝道、報答親恩、並廣結善緣，幫助亡者超度離苦，民間也會舉辦超薦祈福法會普渡眾生。由新北市汐止區公所指導、福智佛教基金會主辦的汐止區中元普渡超薦祈福法會，每年均會邀請地方民眾及各界賢達與會，今年在區公所舉行，7日（周日）下午12時45分入場。

汐止區公所1樓會場廣場會設立普桌區及「十供養」祈福區，民眾可為親友登記祈福或為往生者申請超薦。法會將由福智僧團如昱法師、如林法師與性達法師帶領民眾誦普賢行願品以及盂蘭盆經，體會經文中佛菩薩全心全意饒益眾生所展現的悲心、智慧與勇氣，祈願自他生命究竟離苦得樂。法會圓滿後，會將集結大眾善心捐贈的普渡物資1200多盒分送汐止區弱勢團體或清寒家庭。

福智佛教基金會董事長陳耀輝表示，秉承創辦人日常老和尚及佛陀慈悲利人的教導，福智團體長年在台灣與全球默默耕耘，推動身心靈教育、關懷長者、提攜幼小及促進社區互助共好。為關懷在地、造福鄰里，福智佛教基金會自2022年起舉辦汐止區中元普渡超薦祈福法會，今年籌備過程約700位義工熱心參與，期望為眾生安樂盡一分心力。

汐止區長林慶豐表示，透過法會，不僅能共同祈求先人安息，也為汐止地區的鄉親帶來心靈上的平安與慰藉。更特別感謝福智佛教基金會長期結合社會各界善心人士的力量，捐贈關懷物資，實質協助汐止區的弱勢里民、清寒家庭與社會弱勢團體。這份善心與付出，為社區注入了溫暖與關懷，彰顯了佛教慈悲利他的精神。

日常法師1991年創立福智僧團，老和尚2004年圓寂後由真如老師承擔法脈與事業發展之責，持續培育僧才弘傳佛法，協助在家眾以佛法提升心靈。

不少人去年參加新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會，於「十供養」祈福區虔誠供養祈願。圖／福智佛教基金會提供
不少人去年參加新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會，於「十供養」祈福區虔誠供養祈願。圖／福智佛教基金會提供
新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會集結善心人士捐贈逾千盒嚴選自里仁商店的天然健康物資普渡，法會後分送汐止區弱勢團體或清寒家庭，傳達關懷與祝福。圖／福智佛教基金會提供
新北市汐止區中元普渡超薦祈福法會集結善心人士捐贈逾千盒嚴選自里仁商店的天然健康物資普渡，法會後分送汐止區弱勢團體或清寒家庭，傳達關懷與祝福。圖／福智佛教基金會提供

