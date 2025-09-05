寒流降雨攪水質 翡翠水庫創智慧閘門排渾

翡翠水庫創新成果研討會今天登場，翡管局將發表全國首創「智慧閘門」操作方式，每當連續低溫、伴隨豐沛降雨時，水庫水體激烈擾動影響水質時，依水質監測操作閘門，開啟合適的放水口，達到蓄清排渾、改善水質的效果。

翡翠水庫2021年因寒流接連來襲，水庫因水密度改變，上下翻攪，竟翻出下層礦物質，導致雙北地區自來水水質變異，水龍頭流出黃色的水，影響雙北近450萬人，也是翡翠水庫首次出現低溫翻攪現象。

翡管局指出，翡翠水庫蓄水水體很深，最大深度常達100公尺以上，通常水深40公尺以下深水層，溫度介於17到18℃之間。每逢連續低溫伴隨豐沛降雨時，水體會激烈擾動，庫底沉積物會因上揚力作用而抬升，不利水庫水質。

翡管局指出，庫底的礦物質沉積物如鐵、錳會被翻攪上來，加上氧化，產生黃濁現象，這時智慧閘門就會即時監測水庫錳濃度及南勢溪流量變化，依水質監測操作閘門，開啟合適的放水口，改善庫區水質。