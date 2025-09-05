議員質疑警公家發的裝備不靠譜 新北：安全無虞

新北議員接獲基層員警陳情，霹靂小組人力、設備長年短缺，特殊警力比為84329比1，是北市2倍，隊員「自行添購」安全係數較高設備，否則就要冒險攻堅，遇重大刑案前總是憂心安危，多次反映未獲改善。市警局回應，中央配發防彈裝備安全無虞，特殊任務警力人力運作正常，將開座談會傾聽基層聲音。

新北保安大隊霹靂小組編制員額82人，現有48人，其中包含4名女霹靂幹員，雖有8成覺得公發裝備夠耐用，但據了解，48人中確有36人使用的防彈背心都是個人自掏腰包購買。

「公發的防彈背心感覺不靠譜」、「保命裝備還是用自已挑的才安心。」新北市保大霹靂小組幹員私下表示，攻堅出勤都是拿命去拚，隨時都是面臨生死一瞬間，不敢說公發的防彈裝備夠不夠安全，但畢竟命是自已的，多花點錢買自已認為安全性更高的防彈背心等保命裝備，剛剛好而已。

市議員黃淑君指出，新北一名特殊警力的負擔為台北市的2倍，還有多項設備老舊，就連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員「自行添購」安全係數較高設備，質疑是讓員警拿命來換，安全有漏洞。

新北市警局指出，員警配發的防彈衣由警政署統一採購，均通過美國國家司法研究院Ⅲ級及ⅢA級抗彈測試，並納入醫療與高額慰助保險。特殊任務警力人力運作正常，不存在人力不足情形，視勤務性質及風險程度調整。