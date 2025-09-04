五股成泰路三、四段夜間銑鋪4天 工務局籲配合改道
為改善五股區成泰路三、四段（寶纈禪寺至成蘆橋）雙向道路鋪面品質，新北市養工處將於9月5日至8日，每晚10時至翌日清晨6時進行銑鋪工程。施工期間將採對向調撥通行，並分階段封閉部分路口，提醒用路人配合現場義交引導，提前改道，行經時務必減速慢行。
養工處指出，成泰路三、四段及成蘆橋為連接八里與蘆洲的重要交通要道，車流量龐大。此次工程將採用較大粒徑的級配鋪築路面，相較一般鋪面更具強度，能有效延長使用年限，並降低日後維護頻率，提升道路品質與行車安全。
此次銑鋪工程共分4天進行，範圍自寶纈禪寺至成蘆橋，採取對向調撥方式進行改道。9月6日夜間將封閉疏洪北路，往北車輛須於洲后路及疏洪北路交岔口改道左轉續行。養工處強調，公共運輸車輛仍依正常路線行駛，若遇雨天將順延施工。
養工處呼籲，請駕駛遵循沿線標誌標線及義交指揮，以維護通行秩序及施工安全。並對施工期間造成不便致歉，盼市民理解與配合，共同打造更安全舒適的行車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言