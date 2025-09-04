五股成泰路三、四段夜間銑鋪4天 工務局籲配合改道

為改善五股區成泰路三、四段（寶纈禪寺至成蘆橋）雙向道路鋪面品質，新北市養工處將於9月5日至8日，每晚10時至翌日清晨6時進行銑鋪工程。施工期間將採對向調撥通行，並分階段封閉部分路口，提醒用路人配合現場義交引導，提前改道，行經時務必減速慢行。

養工處指出，成泰路三、四段及成蘆橋為連接八里與蘆洲的重要交通要道，車流量龐大。此次工程將採用較大粒徑的級配鋪築路面，相較一般鋪面更具強度，能有效延長使用年限，並降低日後維護頻率，提升道路品質與行車安全。

此次銑鋪工程共分4天進行，範圍自寶纈禪寺至成蘆橋，採取對向調撥方式進行改道。9月6日夜間將封閉疏洪北路，往北車輛須於洲后路及疏洪北路交岔口改道左轉續行。養工處強調，公共運輸車輛仍依正常路線行駛，若遇雨天將順延施工。