聽新聞
0:00 / 0:00
新北淡水益品書屋 親子DIY玻璃森活半水耕植栽
為了要讓親子體驗在圖書館當中進行植栽DIY，新北市淡水區益品書屋要從小培養孩子綠色植栽觀念，日前特別邀請到有國家i CAP認證園藝療育師甘明又老師，帶來許多的小植栽，舉辦玻璃森活半水耕植栽DIY活動，不僅是教導現場的爸爸媽媽與孩子許多的小植栽的小知識，更帶來許多的盆栽，要給孩子進行DIY種植。
益品書屋館長陳蓉芬表示，在書屋當中也有許多的植物蔬果的書本相當豐富，而這次邀請到講師從蔬果的趣味性，讓孩子長知識，帶來的主題是，玻璃森活半水耕植栽，並且用可愛的玻璃盆栽來讓親子DIY，將準備許多的植物，種到盆栽當中，可以培養出親子感情相當療癒。
現場有將近二十多位的小朋友與爸爸媽媽們，一起來聽講師如何種植，大家都對於小盆栽很有興趣，而這次活動內容包括了趣味遊戲，最後動手DIY植栽手作，玻璃森活半水耕植栽，讓這一場充滿趣味療癒感十足的植栽講座，學習到不少植物新知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言