新北淡水益品書屋 親子DIY玻璃森活半水耕植栽

為了要讓親子體驗在圖書館當中進行植栽DIY，新北市淡水區益品書屋要從小培養孩子綠色植栽觀念，日前特別邀請到有國家i CAP認證園藝療育師甘明又老師，帶來許多的小植栽，舉辦玻璃森活半水耕植栽DIY活動，不僅是教導現場的爸爸媽媽與孩子許多的小植栽的小知識，更帶來許多的盆栽，要給孩子進行DIY種植。

益品書屋館長陳蓉芬表示，在書屋當中也有許多的植物蔬果的書本相當豐富，而這次邀請到講師從蔬果的趣味性，讓孩子長知識，帶來的主題是，玻璃森活半水耕植栽，並且用可愛的玻璃盆栽來讓親子DIY，將準備許多的植物，種到盆栽當中，可以培養出親子感情相當療癒。

現場有將近二十多位的小朋友與爸爸媽媽們，一起來聽講師如何種植，大家都對於小盆栽很有興趣，而這次活動內容包括了趣味遊戲，最後動手DIY植栽手作，玻璃森活半水耕植栽，讓這一場充滿趣味療癒感十足的植栽講座，學習到不少植物新知。