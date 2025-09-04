新北汐東線捷運首支基樁鑽掘...如為主體工程豎立里程碑 朝2032完工推進

新北市捷運汐止東湖線，今天進行1第支全套管基樁鑽掘施工。捷運工程局長李政安率領施工團隊，一同在同興路參與動工祈福儀式。汐東線在今年3月開工，今天首支基樁動工，可定位為主體結構施作重要里程碑。

新北捷運局表示，汐東線由內湖蘆洲里往汐止方向推進興建，至社后設機廠及車站，再經同興路、大同路一段，至台鐵汐科站提供轉乘服務，再沿康誥坑溪轉新台五路，終點站設在汐止區公所。

汐東線全長5.56公里，新北境內4.75公里，台北市0.81公里，共設6站。汐東捷運也將與基隆捷運整合，減少道路交通與路寬不足問題，並便利民眾轉乘。汐東線原僅通往東湖，未來也可搭基捷路線前往南港。

李政安表示，汐東線今年3月開工後，已完成多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除、設置監控系統與安全監測儀器等。

今天啟動首支基樁工程施作後，捷運局將盡速完成同興路北段基樁工程，並規畫同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬布設等作業，預計明年初開始進行大同路人行道削減，持續推動工程進度，朝2032年完工目標邁進。

李政安說，汐東線串聯汐止、東湖、南港三大生活圈，通車後民眾從汐止到台北市區，尖峰通勤時間將省下半小時，未來再與基隆捷運及台北市民生線接軌，延伸至基隆八堵、南港及大稻埕，完善北北基交通路網。