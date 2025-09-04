快訊

土城員和2號社宅完工 新北容積獎勵社宅再添135戶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城員和2號社會住宅外觀。圖／新北市城鄉局提供
新北市土城區「員和2號社會住宅」近日完工，共提供135戶住宅，是目前新北市容積獎勵回饋中戶數最多的社宅案場。該案位於捷運海山站附近，生活機能便利，預計將於115年完成驗收與裝修後公告招租，為市府推動多元取得社宅的又一具體成果。

城鄉局指出，土城員和2號社宅基地位於莊園街，與已啟用的員和社宅僅隔一路之距。此次完工社宅採獨棟設計，樓高17層，住宅單元分為一房型、二房型及三房型，各45戶，兼顧單身青年、小家庭與多成員家庭需求，並於1、2樓規畫幼兒園空間，便利年輕家庭育兒。

該案為民間建商申請容積獎勵所捐贈，由市府接管營運。城鄉局表示，土城員和2號案不僅擴增新北社宅存量，也展現多元方式取得社會住宅的實績，提升政策靈活度。社宅完工後，未來居民亦可就近使用對面既有社宅的日照中心、公托等設施。

城鄉局長黃國峰表示，目前新北市透過容獎捐贈、自建、都更分回等方式，已累積取得3341戶社宅，未來將持續擴大供給，搭配包租代管與租金補貼等制度，穩健推動居住正義，建構可負擔與安心的居住環境。

土城員和2號社會住宅，兩房型示意圖。圖／新北市城鄉局提供
土城員和2號社會住宅鄰近捷運海山站及土城員和社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
土城員和2號社會住宅，廚房示意圖。圖／新北市城鄉局提供
社宅 土城

