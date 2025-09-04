快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

議員批霹靂小組裝備舊 新北警：逐年更新聽意見

中央社／ 新北4日電

民進黨新北市議員黃淑君今天表示，市警局霹靂小組人力短缺、裝備老舊，警員攻堅如同「拿命換」。警方表示，特殊任務警力人力運作正常，防彈裝備逐年更新，將傾聽基層意見。

市議員黃淑君透過新聞稿表示，近期接獲員警陳情，指霹靂小組僅編制48人，與台北市特勤中隊61人相比明顯不足，特殊警力比是台北市負擔的2倍。

她說，部分員警甚至在重大攻堅前，事先寫好遺囑，凸顯設備與人力缺口長期未獲改善。黃淑君直言，市府長官長期漠視基層聲音。

她並批評，刑事偵防車破舊，防彈背心、防彈板、耳機等基礎裝備不足，隊員只能自費添購；去年警政署配發新型對講機收訊品質不良，警方知情卻未積極改善，恐影響第一線勤務安全。

對此，新北市政府警察局表示，外勤員警配發的防彈衣都是內政部警政署統一採購，通過美國國家司法研究院的抗彈測試，並搭配慰助保險，安全無虞。

目前特殊任務警力配有防彈衣99件、防彈盾牌14面、防彈頭盔45頂等裝備，並逐年補強。

警局指出，統計今年1月至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場，出勤人力4至8人不等，現有48名警力足以支應勤務需求。依休假制度，即便20人休假，仍保有28人可待命，足以應付勤務，外界稱「人力不足」並不符合事實。

警局並說，已編列2年近新台幣5億元汰換老舊車輛，部分車輛正採購中。在新車到位前，會優先調度狀況較佳車輛。另針對無線電收訊不良，已彙整問題地點，並與警政署及廠商會勘改善。

警局說，將於9月10日召開座談會，蒐集第一線員警建議，研議後續改善措施。

人力 議員

延伸閱讀

新北議員批警設備差「出勤前先寫遺囑」 警局：設備安全無虞

外籍旅客增多 新北跨局處回應多語需求…民代盼擴大落實

部分重複用藥高於標準 新北衛生局：強化雲端系統查詢率

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

相關新聞

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

為照顧偏鄉動物健康，新北動保處媒合專業獸醫師，定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、...

新北汐東線捷運首支基樁鑽掘...如為主體工程豎立里程碑 朝2032完工推進

新北市捷運汐止東湖線，今天進行1第支全套管基樁鑽掘施工。捷運工程局長李政安率領施工團隊，一同在同興路參與動工祈福儀式。汐...

土城員和2號社宅完工 新北容積獎勵社宅再添135戶

新北市土城區「員和2號社會住宅」近日完工，共提供135戶住宅，是目前新北市容積獎勵回饋中戶數最多的社宅案場。該案位於捷運...

歡慶「國民體育日」 北市12座運動中心健身房、泳池9/9免費入場

為歡慶「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房、游泳池，於 9月9日當天免費入場。而「U-Sport 臺北樂運動」計畫也攜手臺北市立動物園，推出健走集章換 50U幣的親子活動。此外，一年一度的「2

府前停車場出入口寬...無警示提醒好危險 議員籲加裝

台北市信義區的府前停車場，由於出入口各有兩車道寬，但缺乏出車時的警示燈號或音效，北市議員張文潔接到民眾陳情，呼籲市府加裝...

入秋仍飆高溫...走一走想吹涼 北市522處涼感點隨你去

時序進入秋季，但氣溫仍時不時飆到30度以上。北市環保局盤點522處涼感點，包含遮蔭空間的公園、遊戲場，或者市立圖書館等公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。