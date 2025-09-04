議員批霹靂小組裝備舊 新北警：逐年更新聽意見

民進黨新北市議員黃淑君今天表示，市警局霹靂小組人力短缺、裝備老舊，警員攻堅如同「拿命換」。警方表示，特殊任務警力人力運作正常，防彈裝備逐年更新，將傾聽基層意見。

市議員黃淑君透過新聞稿表示，近期接獲員警陳情，指霹靂小組僅編制48人，與台北市特勤中隊61人相比明顯不足，特殊警力比是台北市負擔的2倍。

她說，部分員警甚至在重大攻堅前，事先寫好遺囑，凸顯設備與人力缺口長期未獲改善。黃淑君直言，市府長官長期漠視基層聲音。

她並批評，刑事偵防車破舊，防彈背心、防彈板、耳機等基礎裝備不足，隊員只能自費添購；去年警政署配發新型對講機收訊品質不良，警方知情卻未積極改善，恐影響第一線勤務安全。

對此，新北市政府警察局表示，外勤員警配發的防彈衣都是內政部警政署統一採購，通過美國國家司法研究院的抗彈測試，並搭配慰助保險，安全無虞。

目前特殊任務警力配有防彈衣99件、防彈盾牌14面、防彈頭盔45頂等裝備，並逐年補強。

警局指出，統計今年1月至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場，出勤人力4至8人不等，現有48名警力足以支應勤務需求。依休假制度，即便20人休假，仍保有28人可待命，足以應付勤務，外界稱「人力不足」並不符合事實。

警局並說，已編列2年近新台幣5億元汰換老舊車輛，部分車輛正採購中。在新車到位前，會優先調度狀況較佳車輛。另針對無線電收訊不良，已彙整問題地點，並與警政署及廠商會勘改善。

警局說，將於9月10日召開座談會，蒐集第一線員警建議，研議後續改善措施。