議員批霹靂小組裝備舊 新北警：逐年更新聽意見
民進黨新北市議員黃淑君今天表示，市警局霹靂小組人力短缺、裝備老舊，警員攻堅如同「拿命換」。警方表示，特殊任務警力人力運作正常，防彈裝備逐年更新，將傾聽基層意見。
市議員黃淑君透過新聞稿表示，近期接獲員警陳情，指霹靂小組僅編制48人，與台北市特勤中隊61人相比明顯不足，特殊警力比是台北市負擔的2倍。
她說，部分員警甚至在重大攻堅前，事先寫好遺囑，凸顯設備與人力缺口長期未獲改善。黃淑君直言，市府長官長期漠視基層聲音。
她並批評，刑事偵防車破舊，防彈背心、防彈板、耳機等基礎裝備不足，隊員只能自費添購；去年警政署配發新型對講機收訊品質不良，警方知情卻未積極改善，恐影響第一線勤務安全。
對此，新北市政府警察局表示，外勤員警配發的防彈衣都是內政部警政署統一採購，通過美國國家司法研究院的抗彈測試，並搭配慰助保險，安全無虞。
目前特殊任務警力配有防彈衣99件、防彈盾牌14面、防彈頭盔45頂等裝備，並逐年補強。
警局指出，統計今年1月至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場，出勤人力4至8人不等，現有48名警力足以支應勤務需求。依休假制度，即便20人休假，仍保有28人可待命，足以應付勤務，外界稱「人力不足」並不符合事實。
警局並說，已編列2年近新台幣5億元汰換老舊車輛，部分車輛正採購中。在新車到位前，會優先調度狀況較佳車輛。另針對無線電收訊不良，已彙整問題地點，並與警政署及廠商會勘改善。
警局說，將於9月10日召開座談會，蒐集第一線員警建議，研議後續改善措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言