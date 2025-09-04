為歡慶「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房、游泳池，於 9月9日當天免費入場。而「U-Sport 臺北樂運動」計畫也攜手臺北市立動物園，推出健走集章換 50U幣的親子活動。此外，一年一度的「2025國民體育日運動嘉年華」將於 9月13日在臺北體育館盛大登場，現場有孩子們最愛的趣味運動會、全家同樂的運動闖關體驗，歡迎大小朋友們一起動起來，感受運動帶來的歡愉與熱血魅力。

體育局游竹萍局長表示，蔣萬安市長上任後宣示將臺北市打造為「運動之都」，透過「U-Sport 臺北樂運動」提升規律運動人口，並成功啟用臺北大巨蛋，掀起臺灣棒球全新熱潮。而「2025雙北世界壯年運動會」則向世界展現回歸體育本質、超越勝負的感動，且臺北市的選手們在「2025年萊茵魯爾世界大學運動會」再度斬獲傲人佳績，令人看見臺灣體壇的無限希望。臺北市正持續透過運動，打造屬於市民的共同記憶與榮耀。

體育局指出，為響應「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房及游泳池、公園泳池（玉成、前港、前山、七虎公園泳池及天溪綠地泳池閉館整修中），於9月9日當天開放全民免費入場，此外，大同運中祭出肌力挑戰抽獎活動、大安運中則加碼INBODY檢測優惠、信義運中推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠；榮星花園泳池提供健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池也有加送課程優惠；體育日當天的迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、臺北網球場、天母網球場可預約享免費使用。

