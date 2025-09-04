快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

歡慶「國民體育日」 北市12座運動中心健身房、泳池9/9免費入場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

為歡慶「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房、游泳池，於 9月9日當天免費入場。而「U-Sport 臺北樂運動」計畫也攜手臺北市立動物園，推出健走集章換 50U幣的親子活動。此外，一年一度的「2025國民體育日運動嘉年華」將於 9月13日在臺北體育館盛大登場，現場有孩子們最愛的趣味運動會、全家同樂的運動闖關體驗，歡迎大小朋友們一起動起來，感受運動帶來的歡愉與熱血魅力。

體育局游竹萍局長表示，蔣萬安市長上任後宣示將臺北市打造為「運動之都」，透過「U-Sport 臺北樂運動」提升規律運動人口，並成功啟用臺北大巨蛋，掀起臺灣棒球全新熱潮。而「2025雙北世界壯年運動會」則向世界展現回歸體育本質、超越勝負的感動，且臺北市的選手們在「2025年萊茵魯爾世界大學運動會」再度斬獲傲人佳績，令人看見臺灣體壇的無限希望。臺北市正持續透過運動，打造屬於市民的共同記憶與榮耀。

體育局指出，為響應「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房及游泳池、公園泳池（玉成、前港、前山、七虎公園泳池及天溪綠地泳池閉館整修中），於9月9日當天開放全民免費入場，此外，大同運中祭出肌力挑戰抽獎活動、大安運中則加碼INBODY檢測優惠、信義運中推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠；榮星花園泳池提供健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池也有加送課程優惠；體育日當天的迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、臺北網球場、天母網球場可預約享免費使用。

聚傳媒

北市 體育館 運動中心

延伸閱讀

衝撞「館長」陳之漢健身房 台中教練殺人未遂更審獲5萬交保

台大23歲碩士生校內體育館泳池溺水 到院前急救恢復生命跡象

歡慶99國民體育日！北市12運動中心健身房、泳池免費入場

見到原味襪頓時凍抹條 新北男健身房偷襪被逮竟稱：純粹想拿

相關新聞

土城員和2號社宅完工 新北容積獎勵社宅再添135戶

新北市土城區「員和2號社會住宅」近日完工，共提供135戶住宅，是目前新北市容積獎勵回饋中戶數最多的社宅案場。該案位於捷運...

歡慶「國民體育日」 北市12座運動中心健身房、泳池9/9免費入場

為歡慶「國民體育日」，臺北市12座運動中心的健身房、游泳池，於 9月9日當天免費入場。而「U-Sport 臺北樂運動」計畫也攜手臺北市立動物園，推出健走集章換 50U幣的親子活動。此外，一年一度的「2

府前停車場出入口寬...無警示提醒好危險 議員籲加裝

台北市信義區的府前停車場，由於出入口各有兩車道寬，但缺乏出車時的警示燈號或音效，北市議員張文潔接到民眾陳情，呼籲市府加裝...

入秋仍飆高溫...走一走想吹涼 北市522處涼感點隨你去

時序進入秋季，但氣溫仍時不時飆到30度以上。北市環保局盤點522處涼感點，包含遮蔭空間的公園、遊戲場，或者市立圖書館等公...

板橋金石堂文化店明年1月結束營業 網友感慨：最後可能只剩總店了

新北市板橋區經營27年的金石堂文化店，近日宣布將於2026年1月正式結束營業。因租約到期不再續租，臉書公告一出，引發不少...

影／萬里雙興「高山地瓜」盛產開賣 綿密、甜度高供不應求

每年產季8到9月的新北市萬里雙興高山地瓜，今年因天候因素地瓜產量供不應求，價格較往年高，但高山地瓜綿密、甜度高，詢問不斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。