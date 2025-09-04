府前停車場出入口寬...無警示提醒好危險 議員籲加裝

台北市信義區的府前停車場，由於出入口各有兩車道寬，但缺乏出車時的警示燈號或音效，北市議員張文潔接到民眾陳情，呼籲市府加裝外，也要盤點境內相關停車場設備。停管處表示，該處會再增設一組警示燈，至於聲音部分會研擬調整。

張文潔表示，在現行法規規定，只要能夠停50輛以上汽車，通道需要為5.5公尺以上，而府前停車場在松高路出入口具有出口、入口各自兩車道，寬度至少有10公尺，但是缺乏音效示警且警示燈在車輛出口側前一公尺左右。

張文潔說，沒有音效提醒時，民眾可能沒有留神注意，出場的車輛可能就會急煞，與此同時，示警燈在太陽底下也不太明顯，仍要緊盯著。她也認為，北市也要盤點所有的公有停車場出入口，示警效果要達到，避免造成意外。

葉姓民眾說，確實有時可能戴耳機，或是一時間需要低頭回訊息，而不小心經過了停車場出入口，若沒有相關示警、提示燈號，很容易會造成駕駛或行人嚇一跳而產生意外的風險。

北市停管處表示，為加強該出入口車輛及行人通行安全，停管處將增設一組警示燈。另外，由於先前有民眾反映出車警示燈聲音影響安寧故關閉聲音，會再研擬音量調整。