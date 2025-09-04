雙颱重創溪流護岸 新北搶修12處災點恢復防洪功能

去年10月接連受到山陀兒與康芮颱風侵襲，新北市淡水地區溪流護岸嚴重受損，多處基礎掏空、結構崩塌。新北市水利局緊急啟動修復作業，針對公司田溪、興仁溪、後洲溪及大屯溪等12處災點展開搶修，歷時5個月於今年7月初完工，全面恢復排洪機能，守護沿線農地與居民安全。

水利局指出，當時颱風帶來驚人雨勢，造成多處溪岸石籠破損、基腳掏空，不僅威脅河道排洪效率，更恐引發土壤流失與鄰近地基不穩。為提高防洪韌性，本次復建工程捨棄傳統乾砌工法，全面改採「漿砌塊石工法」，有效強化護岸穩定與耐久性，提升對極端氣候的抵抗能力。

因災點多位於農地邊界與偏遠山區，道路狹窄、機具進出不便，施工團隊面臨諸多挑戰。部分工區甚至無現成道路，需由地主臨時借地作為施工通路。水利局與地方里長多次現勘協調，賢孝里葉振昌、埤島里蔡正忠與屯山里謝炳坤等多位里長積極協助，促成地主同意，讓工程團隊得以順利進場。

水利局表示，本次修復總面積達2800平方公尺，投入經費近新臺幣2000萬元，歷經梅雨鋒面與午後雷陣雨等不穩天候考驗，仍順利完成各項作業，展現工程團隊不畏艱難、堅守品質的決心。

多位在地居民表示，颱風期間曾目睹溪水暴漲、沖刷護岸，農地邊坡持續崩落，令人憂心，如今有了穩固的新護岸，土地安全有保障，「終於可以放心耕作了」。也有民眾感動表示：「水利局人員跟施工團隊真的很辛苦，不分晴雨趕工，看在眼裡也打從心裡感謝。」