入秋仍飆高溫...走一走想吹涼 北市522處涼感點隨你去

時序進入秋季，但氣溫仍時不時飆到30度以上。北市環保局盤點522處涼感點，包含遮蔭空間的公園、遊戲場，或者市立圖書館等公共設施，更有飲水設備，讓民眾出門時，也不會全身流汗。

環保局表示，透過跨局處整合部門，盤點相關室內開放空間，以及具有遮蔭效果的戶外公園、遊戲場所。根據盤點後包含公園、遊戲場、立體連通平台等，共計有295處。室內涼適點涵蓋12區行政中心、市立圖書館、活動中心等公共設施，共計227處。

環保局說，同時，部分涼適點不僅提供飲水設備，更貼心設置了座位及提供廁所，提供民眾在高溫外出時，能有個舒適、便利的歇腳處，有效避免中暑風險。

環保局說，涼適點資訊可至台北市環境保護局官網「重要政策」查詢，並預計今年底納入「台北市行動防災」APP及台北市儀表板，未來涼適地圖上線後，市民便能直接透過APP查詢鄰近的休憩地點。

另外，環保局近年也積極發展降溫作為，包括啟動熱浪預警機制，整合跨局處合作執行高溫應變措施，全面守護市民健康。在城市熱區增加綠覆率，以提升市民步行與活動空間的舒適度；縮短紅燈停等時間，優化740處路口號誌，平均縮短21秒等候時間，有效減少市民烈日下的曝曬。