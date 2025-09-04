板橋金石堂文化店明年1月結束營業 網友感慨：最後可能只剩總店了

新北市板橋區經營27年的金石堂文化店，近日宣布將於2026年1月正式結束營業。因租約到期不再續租，臉書公告一出，引發不少網友熱議與感嘆，留言區更掀起一波對實體書店消逝的討論潮。

金石堂文化店位於板橋莊敬路，鄰近捷運新埔站，是不少在地居民與學生熟悉的書店。店方已於臉書發布公告，並啟動結束營業前促銷活動，全館商品79折、滿千折百，部分時段還有身分證尾數折扣。

有網友表示，「我每個月買5本書，大家不讀書、不買書，當然沒有文化」，也有人認為網路書店與電子書再便利，仍無法取代翻閱紙本書的體驗。更有民眾點出現況，「金石堂的網路書局感覺弱弱的，是被冷落的一塊」，也有人分析，「藝文活動難以吸引人流，連書店都要關了」，呼籲文化政策應更積極。

也有網友問，「金石堂是不是快要沒有實體店面了？」留言獲得不少共鳴。還有網友指出，中壢店即將於今年10月歇業，並感慨表示，「金石堂是書店的元老，最後可能只剩總店了」。

不少人憶起自己在金石堂度過的閱讀時光，從「以前去完圖書館後都會順便逛」到「小時候的回憶」，即便金石堂尚未公布全面退場計畫，但網路上的一片不捨，已隱約映照出台灣實體書市的風雨飄搖。