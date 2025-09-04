影／萬里雙興「高山地瓜」盛產開賣 綿密、甜度高供不應求

每年產季8到9月的新北市萬里雙興高山地瓜，今年因天候因素地瓜產量供不應求，價格較往年高，但高山地瓜綿密、甜度高，詢問不斷，萬里區地瓜由金山地區農會銷售，數量有限，供不應求。

萬里區因為有得天獨厚的地形優勢，三面環山，海拔高350至450公尺，高山水氣充足，並且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥的地理條件，才能生產出品質優良的台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜。

高山地瓜的57號黃金地瓜內在金黃，口感鬆軟；66號紅心地瓜則是口感綿密，甜度較高，兩種地瓜詢問度高。

萬里區公所今天在榮獲「台灣米其林指南 2025」必比登評選肯定位大坪路的在地店家「三姊妹農家樂」舉辦萬里雙興地瓜推廣活動記者會，由區長黃雱勉主持，邀請市府農業局、城鄉發展局、地方人士搶先品嘗高山地瓜烹煮的美味佳餚。

萬里與金山地區地瓜特色店家現場展示所屬產品，從家常菜、烘焙甜點及熱賣小吃等料理；活動亮點為「當家做煮」，由三姊妹農家樂主廚二姊與區長一同製作「小米地瓜粥」及「地瓜鹹酸甜」，以萬里高山地瓜入菜，結合傳統與現代的美味。

三姊妹農家樂介紹「懶人料理」食材，只要簡單水煮或烤熟，就能輕鬆上桌，無需繁複調味就能吃得健康又快速，是早餐、點心甚至正餐的好選擇。