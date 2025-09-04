聽新聞
0:00 / 0:00
影／萬里雙興「高山地瓜」盛產開賣 綿密、甜度高供不應求
每年產季8到9月的新北市萬里雙興高山地瓜，今年因天候因素地瓜產量供不應求，價格較往年高，但高山地瓜綿密、甜度高，詢問不斷，萬里區地瓜由金山地區農會銷售，數量有限，供不應求。
萬里區因為有得天獨厚的地形優勢，三面環山，海拔高350至450公尺，高山水氣充足，並且擁有黏性較高的紅土及山坡地型排水良好等優渥的地理條件，才能生產出品質優良的台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜。
高山地瓜的57號黃金地瓜內在金黃，口感鬆軟；66號紅心地瓜則是口感綿密，甜度較高，兩種地瓜詢問度高。
萬里區公所今天在榮獲「台灣米其林指南 2025」必比登評選肯定位大坪路的在地店家「三姊妹農家樂」舉辦萬里雙興地瓜推廣活動記者會，由區長黃雱勉主持，邀請市府農業局、城鄉發展局、地方人士搶先品嘗高山地瓜烹煮的美味佳餚。
萬里與金山地區地瓜特色店家現場展示所屬產品，從家常菜、烘焙甜點及熱賣小吃等料理；活動亮點為「當家做煮」，由三姊妹農家樂主廚二姊與區長一同製作「小米地瓜粥」及「地瓜鹹酸甜」，以萬里高山地瓜入菜，結合傳統與現代的美味。
三姊妹農家樂介紹「懶人料理」食材，只要簡單水煮或烤熟，就能輕鬆上桌，無需繁複調味就能吃得健康又快速，是早餐、點心甚至正餐的好選擇。
黃雱勉表示，萬里的地瓜多種植於山區，水氣充足且擁有黏性較高的紅土，加上山坡地型排水良好，才能產出地瓜界「兩大天王」。三姊妹農家樂多年來堅持以自然入菜，將最新鮮的當季食材化為創意料理，其用心讓「在地農產」與「國際餐飲舞台」相互呼應。萬里區地瓜交由金山地區農會銷售，數量有限，歡迎大家盡快搶購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言