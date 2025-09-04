新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會今日於板橋大遠百開幕，新北市副市長劉和然與彰化縣長王惠美同台，帶來彰化的優質農特產品進駐新北，9月4日至14日集結43組優質農產在板橋大遠百，邀民眾一起來品「彰化優鮮」。

劉和然表示，新北市擁有404萬人口，是全台最大的農產品消費地，不僅有實體展售據點，包括各區農會超市（小農鮮鋪）及農民市集，更透過「新北果菜舖」、「真情食品館」等線上平台，串聯全國優質農特產品，讓市民在家就能品嚐到來自各地的好味道。同時，新北也積極協助本地農友拓展通路，將坪林包種茶、貢寮九孔鮑、萬里蟹、八里文旦柚及新北健康三寶等特色農漁產推向全國與國際市場。

王惠美表示，彰化縣優質農特產品9月4日至14日於板橋大遠百9樓威尼斯廣場販售，共集結43組「彰化優鮮」品牌，帶來超過150款在地美味，讓民眾以創新方式體驗產地直送的滋味。

王惠美表示，彰化是台灣重要的農業大縣，稻米、雞蛋、葡萄、牛乳、花卉等多項農產品產量皆居全國之冠，縣府推動「彰化優鮮」認證制度，輔導農友取得三章一Q認證，確保從產地到餐桌都安心，自2019年以來已有242位業者、742項產品通過認證，並積極透過展售活動拓展市場，同時也邀請民眾於10月10日至26日前往彰化參加「2025台灣設計展」，感受跨越多個鄉鎮市的文化與創意魅力。