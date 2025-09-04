快訊

還押了！柯文哲、應曉薇是否交保今不裁定 10月1日前分曉

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

新北議員批警設備差「出勤前先寫遺囑」 警局：設備安全無虞

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君指出，近期接獲新北警察陳情，新北市霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君指出，近期接獲新北警察陳情，新北市霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺。圖／黃淑君提供

員警槍林彈雨中保護人民，不過新北市議員黃淑君近期接獲新北警察陳情，霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺，員警攻堅都要冒著生命風險，遇到重大刑案還會事前寫下遺囑，多次反映上層皆無獲得適當改善，質疑新北市長侯友宜換了位置換了腦袋。

新北市警局澄清，中央配發防彈裝備安全無虞，特殊任務警力人力運作正常，也編列2年預算近5億汰渙警用車輛，並持續召開座談會傾聽同仁聲音。

黃淑君指出，新北市霹靂小組為特殊警力，多年以來人力不足，編制僅兩分隊48人，相較北市成立霹靂中隊特殊警力有61人，特殊警力比為84329比1，一名特殊警力的負擔為台北市的2倍。

黃淑君表示，還有多項設備老舊，就連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員們「自行添購」安全係數較高設備，質疑是讓員警拿命來換。

黃淑君說，議會從沒有刪除過警察局任何一筆設備預算，甚至年年擴編，沒想到因為長官長期漠視，讓員警生命出現安全漏洞。

甚至連去年11月警政署發放的對講機也出現通訊不良的問題，難道真的要有警員因故死亡，才能換來「長官們」的重視？

新北市警局指出，外勤員警所配發的防彈衣均由內政部警政署統一採購，均通過美國國家司法研究院(NIJ)Ⅲ級及ⅢA級抗彈測試，並納入醫療與高額慰助保險。

市警局也說，特殊任務警力人力運作正常，不存在人力不足情形，今年1至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場次，每場次出勤人力介於4至8人，視勤務性質及風險程度調整，出勤需求屬於專案性、精準調度，非每日高頻率大量出動；特殊任務警力以任務需求推估，已足以支應每場次4至8人的出勤規模，即便同時發生數起案件，仍能妥善調度。

市警局也說，為更直接聽取第一線意見，已規畫9月10日召開座談會，邀集特殊任務警力員警參與，彙整並研議改善措施；至於去年警政署建置配發的新型無線電，有關同仁反映收訊品質不穩定情形，已第一時間彙整各分局訊號不佳場所，並協調廠商與警政署會勘完畢，以持續優化通訊品質。

新北市議員黃淑君指出，近期接獲新北警察陳情，新北市霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君指出，近期接獲新北警察陳情，新北市霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君在議會質詢新北警設備議題。記者葉德正／攝影
新北市議員黃淑君在議會質詢新北警設備議題。記者葉德正／攝影

人力 警察

延伸閱讀

外籍旅客增多 新北跨局處回應多語需求…民代盼擴大落實

部分重複用藥高於標準 新北衛生局：強化雲端系統查詢率

Y女控舍監涉性騷還擔任宿舍輔導員 台大：已調整工作職務

「葉丙成性平報告」避重就輕 臺大學生會批教育部卸責

相關新聞

板橋金石堂文化店明年1月結束營業 網友感慨：最後可能只剩總店了

新北市板橋區經營27年的金石堂文化店，近日宣布將於2026年1月正式結束營業。因租約到期不再續租，臉書公告一出，引發不少...

影／萬里雙興「高山地瓜」盛產開賣 綿密、甜度高供不應求

每年產季8到9月的新北市萬里雙興高山地瓜，今年因天候因素地瓜產量供不應求，價格較往年高，但高山地瓜綿密、甜度高，詢問不斷...

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會今日於板橋大遠百開幕，新北市副市長劉和然與彰化縣長王惠美同台，帶來彰化的優質農特產品進駐新...

新北議員批警設備差「出勤前先寫遺囑」 警局：設備安全無虞

員警槍林彈雨中保護人民，不過新北市議員黃淑君近期接獲新北警察陳情，霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺，員警攻堅都要冒著生...

外籍旅客增多 新北跨局處回應多語需求…民代盼擴大落實

隨著新住民與外籍旅客逐年增加，語言不再只是文化交流的門檻，也攸關民眾生活便利與公共資訊的可及性。新北市民代要求市府應在觀...

直覺性輔助 捷運府中站前試辦行人地面警示燈

新北市交通局在板橋府中捷運站1號出口，試辦全新型態的「行人地面警示燈」，這結合LED地磚與行人號誌同步變色，無論在白天或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。