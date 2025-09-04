新北議員批警設備差「出勤前先寫遺囑」 警局：設備安全無虞

員警槍林彈雨中保護人民，不過新北市議員黃淑君近期接獲新北警察陳情，霹靂小組長年設備缺乏，人力長期短缺，員警攻堅都要冒著生命風險，遇到重大刑案還會事前寫下遺囑，多次反映上層皆無獲得適當改善，質疑新北市長侯友宜換了位置換了腦袋。

新北市警局澄清，中央配發防彈裝備安全無虞，特殊任務警力人力運作正常，也編列2年預算近5億汰渙警用車輛，並持續召開座談會傾聽同仁聲音。

黃淑君指出，新北市霹靂小組為特殊警力，多年以來人力不足，編制僅兩分隊48人，相較北市成立霹靂中隊特殊警力有61人，特殊警力比為84329比1，一名特殊警力的負擔為台北市的2倍。

黃淑君表示，還有多項設備老舊，就連偵防車也破舊不堪，甚至連保護生命安全的防彈背心、防彈板、防彈側板、耳機等基礎戰術裝備，都是隊員們「自行添購」安全係數較高設備，質疑是讓員警拿命來換。

黃淑君說，議會從沒有刪除過警察局任何一筆設備預算，甚至年年擴編，沒想到因為長官長期漠視，讓員警生命出現安全漏洞。

甚至連去年11月警政署發放的對講機也出現通訊不良的問題，難道真的要有警員因故死亡，才能換來「長官們」的重視？

新北市警局指出，外勤員警所配發的防彈衣均由內政部警政署統一採購，均通過美國國家司法研究院(NIJ)Ⅲ級及ⅢA級抗彈測試，並納入醫療與高額慰助保險。

市警局也說，特殊任務警力人力運作正常，不存在人力不足情形，今年1至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場次，每場次出勤人力介於4至8人，視勤務性質及風險程度調整，出勤需求屬於專案性、精準調度，非每日高頻率大量出動；特殊任務警力以任務需求推估，已足以支應每場次4至8人的出勤規模，即便同時發生數起案件，仍能妥善調度。