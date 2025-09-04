外籍旅客增多 新北跨局處回應多語需求…民代盼擴大落實

隨著新住民與外籍旅客逐年增加，語言不再只是文化交流的門檻，也攸關民眾生活便利與公共資訊的可及性。新北市民代要求市府應在觀光熱點、垃圾熱點及交通節點，增設「多語環保與公共告示牌」，讓外國人也能看得懂規範，展現國際友善與文化包容。

新北市環保局表示，針對外籍遊客常出沒的地點，清潔隊已陸續設置多語環保告示牌，內容涵蓋中、英、日、韓、泰、印尼與越南文，提醒旅客與新住民正確垃圾處理方式，並避免亂丟垃圾造成觀光區環境髒亂。另在資源回收資訊網，也提供多國語文宣，民眾可自行下載使用，方便不同語言背景的人落實垃圾分類與交付規定。全市超過6000座公廁，也已統一配置中英文說明牌，讓使用者清楚明白衛生規範。

新北市交通局則指出，目前全市公車的電子顯示看板，為了資訊簡潔與翻頁順暢，主要以中英文為主，但像965路線行經九份、瑞芳等國際觀光熱點的公車，已在車內加設中、英、日、韓等多語導覽，方便外籍旅客搭乘。此外，部分景點資訊則透過觀旅服務中心及摺頁補充，避免車內過多資訊干擾乘車體驗。

新北市經發局補充，新北市夜市及商圈也逐步導入雙語服務，例如湳雅、樂華及汐止夜市已設置大型雙語標示；九份、淡水等地店家則普遍提供雙語菜單；鶯歌、瑞芳的美食廣場與市場攤販也陸續掛上雙語招牌，讓消費環境更貼近國際需求。新北市觀旅局則強調，在九份、猴硐等外籍遊客密集區，除中、英文外，導覽解說牌也增設日文版本，並於遊客中心提供中、英、日、韓、泰、越、印尼等多語摺頁，部分據點更設置多語導覽機，涵蓋印尼、泰語、馬來語與越南語，方便外籍旅客深入了解景點特色。