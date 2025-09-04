快訊

直覺性輔助 捷運府中站前試辦行人地面警示燈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府在捷運府中站前設行人地面警示燈，提升用路人安全。圖／新北市交通局提供
新北市府在捷運府中站前設行人地面警示燈，提升用路人安全。圖／新北市交通局提供

新北市交通局在板橋府中捷運站1號出口，試辦全新型態的「行人地面警示燈」，這結合LED地磚與行人號誌同步變色，無論在白天或晚上、晴天或雨天，地面輔助光線能以更直覺的視覺提示來提醒行人現在是綠燈、還是紅燈，提升行人穿越路口的安全性。

交通局長鍾鳴時表示，科技的應用始終圍繞著人，這套「行人地面警示燈」最大的效益在於提供一個直覺性的安全輔助，有效進入行人視野範圍，即時提醒號誌燈態，同時也讓駕駛人在視線不佳的夜晚或雨天時多一分提醒，為行人與駕駛人提供雙向保障。

交通局專門委員林昭賢表示，府中站平、假日穿越道路的人潮眾多且行人密集，很適合作為示範點；林昭賢並指出，這套「行人地面警示燈」燈殼表面有防滑措施，且經耐重壓測試，後續將進行數據觀測與效益評估，分析檢討行人在路口的行為變化與影響，持續建構更全面的行人安全防護網。

交通局也提醒，行人過馬路時應遵守號誌、勿闖紅燈，也不要低頭滑手機、應注意來車；交通局將持續引進創新科技，從各種細節著手，打造更安全且友善的交通環境，守護每個市民行的安全。

