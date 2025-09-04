聽新聞
審計揪4區農路未優先改善 新北：非肇事熱點

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北農業局投入上億經費推動「農路翻轉計畫」整建農路，圖為汐止小坑路。圖／新北市農業局提供
新北農業局投入數億經費推動「農路翻轉計畫」改善農路，審計處揪出五股、八里、三峽、樹林等地許多車流量大、肇事熱點的農路未獲優先改善。議員要求1個月內盤點、列改善期程。農業局表示，計畫優先考量農民運輸及用路人安全，相關農路雖非肇事熱點，但已錄案研議。

為提升山坡地農路使用安全，新北2022年起推動「農路翻轉計畫」，針對車流量較大，且具急迫性、危險性農路路段優先修繕，逐步改善新北轄內212條農路。

農業局2022、2023年分別辦理35件及31件農路改善工程，2024年截至8月底，再持續辦理20件工程，工程總經費4億5800萬餘元。

審計處指出，部分應優先改善的農路，非屬車流量較大或具急迫性、危險性易肇事路段，部分農路車流量大且交通事故頻仍，自計畫推動至查核日止，已近3年未列入優先修繕標的，與規畫目標未盡相符，潛藏通行安全風險。

議員李宇翔質疑，以五股為例，年邁農友為避開日曬，凌晨2時就上山挖竹筍，半夜時段更需要安全的農路守護。他要求農業局1個月內盤點區域內農路，並提出修建期程，盡快提供安全的農路供農友使用。

議員陳儀君指出，審計處不能只看數字，該翻轉思維，要實際看有農友的地方，路是否有鋪設好。她近日有去坪林、石碇會勘農路，山上農路範圍大，但預算有限，只能片段修復，建議農業局要加快處理效率。

農業局表示，經查審計單位質疑的「五股區外寮路－濟仁宮」、「樹林區三寶街、忠義街、光明產業道路」、「汐止區八連路二段329巷」及「八里區楓林坑路」等農路均非肇事熱點。未來改善會優先考量農民運輸及用路人安全，結合巡檢結果、地方查報反映、急迫性及區位平衡等因素來辦理鋪面改善。

北市新生兒設籍獎勵金 申請條件放寬

北市生育獎勵金發放辦法，以新生兒出生日做為計算父母設籍滿10個月的基準日，但有些孩子早產，導致父母失去申請資格，市府拍板...

審計揪4區農路未優先改善 新北：非肇事熱點

新北農業局投入數億經費推動「農路翻轉計畫」改善農路，審計處揪出五股、八里、三峽、樹林等地許多車流量大、肇事熱點的農路未獲...

北市東園少棒威廉波特封王 萬華商家送珍奶共享喜悅

睽違29年，台北市東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽為台灣拿下總冠軍，立委吳沛憶、台北市議員劉耀仁今天攜手球員、教練...

新北大巨蛋精選2處潛力址 9月公布日倒數計時

新北大巨蛋6個場址，將精選出2處場址，副市長劉和然晚間表示，持續彙整專家意見，針對腹地環境、商業資源、交通，逐漸收斂聚焦...

新北仁愛之家歡慶50週年 長輩展現活躍老化

新北市立仁愛之家成立滿半世紀，舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動。副市長劉和然出席50週年家慶，走過以懷舊照片佈置的時光隧道，看見仁愛之家50年來深耕服務的成果，更感受到長輩的熱情表演、溫馨互動，熱熱鬧鬧的與長輩及員工一起慶祝仁愛之家的50歲生日。

新北平溪慶和橋欄杆改善完工 提升望古地區通行安全

位於平溪區望古里的慶和橋，因欄杆傾斜影響公共安全，經地方通報後，平溪區公所進行改善，改善長度共計26公尺。慶和橋建於民國73年12月，並曾於94年8月進行改建，此次再度整修，可有效提升通行安全與橋體景觀。

