審計揪4區農路未優先改善 新北：非肇事熱點

新北農業局投入數億經費推動「農路翻轉計畫」改善農路，審計處揪出五股、八里、三峽、樹林等地許多車流量大、肇事熱點的農路未獲優先改善。議員要求1個月內盤點、列改善期程。農業局表示，計畫優先考量農民運輸及用路人安全，相關農路雖非肇事熱點，但已錄案研議。

為提升山坡地農路使用安全，新北2022年起推動「農路翻轉計畫」，針對車流量較大，且具急迫性、危險性農路路段優先修繕，逐步改善新北轄內212條農路。

農業局2022、2023年分別辦理35件及31件農路改善工程，2024年截至8月底，再持續辦理20件工程，工程總經費4億5800萬餘元。

審計處指出，部分應優先改善的農路，非屬車流量較大或具急迫性、危險性易肇事路段，部分農路車流量大且交通事故頻仍，自計畫推動至查核日止，已近3年未列入優先修繕標的，與規畫目標未盡相符，潛藏通行安全風險。

議員李宇翔質疑，以五股為例，年邁農友為避開日曬，凌晨2時就上山挖竹筍，半夜時段更需要安全的農路守護。他要求農業局1個月內盤點區域內農路，並提出修建期程，盡快提供安全的農路供農友使用。

議員陳儀君指出，審計處不能只看數字，該翻轉思維，要實際看有農友的地方，路是否有鋪設好。她近日有去坪林、石碇會勘農路，山上農路範圍大，但預算有限，只能片段修復，建議農業局要加快處理效率。

農業局表示，經查審計單位質疑的「五股區外寮路－濟仁宮」、「樹林區三寶街、忠義街、光明產業道路」、「汐止區八連路二段329巷」及「八里區楓林坑路」等農路均非肇事熱點。未來改善會優先考量農民運輸及用路人安全，結合巡檢結果、地方查報反映、急迫性及區位平衡等因素來辦理鋪面改善。