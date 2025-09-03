東園少棒威廉波特封王 萬華商家送珍奶共享喜悅

快訊

中央社／ 台北3日電

睽違29年，台北市東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒錦標賽為台灣拿下總冠軍，立委吳沛憶、台北市議員劉耀仁今天攜手球員、教練團及萬華區店家發送668杯珍奶給民眾共享喜悅。

東園少棒為台灣爭光，舉國矚目，東園國小所在地的台北市萬華區，今天傍晚熱情舉辦發送668杯珍奶慶功活動，由民進黨籍立委吳沛憶、市議員劉耀仁與在地加蚋商圈的17家店家攜手東園少棒隊員、教練團一起舉行。

吳沛憶說，參與活動的店家都是熱情贊助珍珠奶茶，現場並加碼送出「2025東園少棒世界冠軍紀念貼紙」，今天超過700人前來響應，而且明天上午總統賴清德也將接見萬華之光的東園國小少棒隊。

活動開始前1小時，東園國小前的保德公園人潮聚集，為的是一睹東園少棒冠軍隊小選手們的神采，並有人喊出「都你們在帥！」用最直接的熱情與喜悅肯定隊員們的努力成果，讓現場氣氛又嗨又溫馨。

包含東園國小校長張鍾榮，少棒隊員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛，以及教練團賴敏男、駱政宇、藍振奕，也都到場親自發送珍奶與貼紙給支持球隊的熱情民眾，感謝全台對東園少棒的支持。

總教練賴敏男說，榮耀是屬於萬華大家的。教練藍振奕說，這個冠軍也是全台灣人民大家一起共享的。教練駱政宇強調，今後東園少棒將繼續努力。

