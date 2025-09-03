新北大巨蛋精選2處潛力址 9月公布日倒數計時

新北大巨蛋6個場址，將精選出2處場址，副市長劉和然晚間表示，持續彙整專家意見，針對腹地環境、商業資源、交通，逐漸收斂聚焦討論，盼於市長侯友宜回國，9月底議會開議前公布。

劉和然今晚接受中央社記者訪問表示，新北大巨蛋場址，依據6選2的評估，還會邀集專家、學者、球迷、球評、市府官員，開一場專家會議。因會議時間仍在安排，目前，究竟有哪兩個場址入選最後評估階段，尚未定案。

另外，瞭解的官員說，目前外界傳言的公布日期、入選地點，都不是官方證實與公布的消息。等綜合各項優勢，敲定公布日期後，會提出資料說明2處精選場址入列的理由；並進入第二階段，持續評估與綜合討論，將於今年底前拍板定案落腳地點。

新北市府之前提出的大巨蛋6處潛在場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥子園、淡海新市鎮（二期）、台北看守所現址、樹林「機五」用地南側等。原預定8月底公布精選的兩處場址。

劉和然表示，市長侯友宜與專家，都有參與定期會議，並前往評估地點勘查、瞭解現況；針對教練、選手、球迷、啦啦隊、球評等不同的對象，提出各自的專業意見與需求，也舉行小型諮詢會議。

至於產業界的看法，劉和然說，場址腹地要夠大，起碼要8至10公頃，且除運動賽事也要兼顧將來營運、管理、周邊經濟發展潛力；周邊要有飯店、旅館、購物中心、運動與休閒設施，以建構成完整的發展區域，帶來更高的經濟效益。

他說，交通運輸的便利性、以及散場疏導動線，也是主要考量關鍵，「這些在8月底前，都已經列入分析與評估」。除發展潛力與交通便利，最重要的是住宅區不能受干擾，也帶動社區整體繁榮。

市長侯友宜已於今年4月率團訪問日本，盼望借鏡東京、西武大巨蛋的環境與經營模式與經驗，讓未來的新北巨蛋能帶動經濟繁榮。

劉和然表示，該準備的資料都彙整了，適逢侯友宜率團出國參訪，且仍有專家會議要召開，不確定專家意見是否有變動或僅是微調。他說，盼最慢在市議會第4屆第6次定期會，也就是9月30日開議前，會公布最後的2處精選場址。