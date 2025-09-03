機車亂停阻進出 新北汐止力行街59巷要整頓停車秩序

汐止區力行街59巷9弄，巷子裡汽機車亂停，引起不少民怨，有時候甚至整條巷子停滿滿，堵住大門口，居民抱怨根本沒辦法進出，所以，今(3)日新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

汐止區力行街59巷9弄進去，周邊都是傳統公寓，只是巷子不寬，卻經常停滿汽、機車，居民抱怨，停車亂象嚴重，尤其經常整條巷子停滿，兩邊停、中間也停，堵住大門口，根本沒辦法進出。

機車停一整排，連大門前都停，居民出不去，只能打電話檢舉，這陣子警察開單，也讓不少民眾吃不消，希望相關單位能夠協助改善。

橫科里長詹清山表示，力行街59巷9弄停車亂象已經好幾年了，今天很感謝新北市議員張錦豪服務處協助辦理會勘，因為巷子不寬，希望大家都能夠靠道路兩側停車，中間不要再停了，最近情況有好一點，擔心過兩天，路中間又照樣停滿車，希望大家能夠遵守交通規則，不然不止影響居民進出，緊急情況連救護車都進不去。

因為巷子真的很窄，里長詹清山希望民眾能夠靠兩側停車，不要再把汽、機車停在路中間，阻礙通行，至於是不是要畫停車格，也將進一步與居民溝通，取得共識，再做後續規劃。