新北汐止第一線里長化身行動先鋒 鍊鋸上手護家園

為了強化第一線防災應變力，汐止區公所開辦「鍊鋸機使用課程」，邀請轄內里長以及公所同仁參與，課程以「性別平等、女力崛起」為號召，吸引多位女性里長與公所女性主管帶頭響應，親手學習操作鍊鋸機，化身守護家園的行動先鋒，成為全場最亮眼的焦點。

這次課程特別邀請新北市景觀工程商業同業公會理事長陳家興教導，兼具理論與實務，從鍊鋸機的結構原理、安全防護、保養維護，到樹木特性的判斷，進行全方位的專業指導。課程再三強調，安全是首要，上課的里長們也一一上場操作，因為遇到風災時，站在第一線的里長及志工們，就可以先協助將倒掉的樹做處理。

桌上擺放的就是鋸樹用的到的機器，老師針對大小不同、操作上做詳細解說，當天包括里長還有汐止區長林慶豐也一起學習，接著就是實戰，在老師先操作過一次，也叮嚀注意事項後，茄苳里長葉雅惠展現女力，上場拿著鍊鋸機鋸樹，雖然一開始有點卡，但還是順利完成。

汐止區長林慶豐表示，強化第一線救災能力，課程亮點無疑是現場多位女性里長與女性主管的身影，褪下平日的柔性形象，手持鍊鋸機專注學習的神情，展現出「巾幗不讓鬚眉」的堅毅態度，多學一項技能，為社區多增加一分保障，本次訓練不僅提升了社區面對極端氣候的應變能力，更重要的是，透過性別平等的具體實踐，激發了社區潛在的多元能量。未來將持續推動類似計畫，賦予社區更強大的自主韌性，共同打造一個安全、共融的友善家園。