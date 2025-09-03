新北汐止第一線里長化身行動先鋒 鍊鋸上手護家園

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
上課的里長們也一一上場操作，因為遇到風災時，站在第一線的里長及志工們，就可以先協助將倒掉的樹做處理。 圖／觀天下有線電視提供
上課的里長們也一一上場操作，因為遇到風災時，站在第一線的里長及志工們，就可以先協助將倒掉的樹做處理。 圖／觀天下有線電視提供

為了強化第一線防災應變力，汐止區公所開辦「鍊鋸機使用課程」，邀請轄內里長以及公所同仁參與，課程以「性別平等、女力崛起」為號召，吸引多位女性里長與公所女性主管帶頭響應，親手學習操作鍊鋸機，化身守護家園的行動先鋒，成為全場最亮眼的焦點。

這次課程特別邀請新北市景觀工程商業同業公會理事長陳家興教導，兼具理論與實務，從鍊鋸機的結構原理、安全防護、保養維護，到樹木特性的判斷，進行全方位的專業指導。課程再三強調，安全是首要，上課的里長們也一一上場操作，因為遇到風災時，站在第一線的里長及志工們，就可以先協助將倒掉的樹做處理。

桌上擺放的就是鋸樹用的到的機器，老師針對大小不同、操作上做詳細解說，當天包括里長還有汐止區長林慶豐也一起學習，接著就是實戰，在老師先操作過一次，也叮嚀注意事項後，茄苳里長葉雅惠展現女力，上場拿著鍊鋸機鋸樹，雖然一開始有點卡，但還是順利完成。

汐止區長林慶豐表示，強化第一線救災能力，課程亮點無疑是現場多位女性里長與女性主管的身影，褪下平日的柔性形象，手持鍊鋸機專注學習的神情，展現出「巾幗不讓鬚眉」的堅毅態度，多學一項技能，為社區多增加一分保障，本次訓練不僅提升了社區面對極端氣候的應變能力，更重要的是，透過性別平等的具體實踐，激發了社區潛在的多元能量。未來將持續推動類似計畫，賦予社區更強大的自主韌性，共同打造一個安全、共融的友善家園。

汐止 主管

相關新聞

脆弱家庭訪查驚見小姊弟餓1天 新北社會局：有提供餐券補助

新北市三峽警分局員警日前協助脆弱家庭訪查時，意外發現屋內有一對10歲和7歲的小姊弟，已1天多沒有進食，身體虛弱躺在床上，...

新北仁愛之家歡慶50週年 長輩展現活躍老化

新北市立仁愛之家成立滿半世紀，舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動。副市長劉和然出席50週年家慶，走過以懷舊照片佈置的時光隧道，看見仁愛之家50年來深耕服務的成果，更感受到長輩的熱情表演、溫馨互動，熱熱鬧鬧的與長輩及員工一起慶祝仁愛之家的50歲生日。

新北平溪慶和橋欄杆改善完工 提升望古地區通行安全

位於平溪區望古里的慶和橋，因欄杆傾斜影響公共安全，經地方通報後，平溪區公所進行改善，改善長度共計26公尺。慶和橋建於民國73年12月，並曾於94年8月進行改建，此次再度整修，可有效提升通行安全與橋體景觀。

新北平溪嶺腳地區環境優化 打造友善、舒適旅遊體驗

為提升新北市平溪區嶺腳地區整體觀光環境，新北市觀光旅遊局進行嶺腳寮環境營造計劃，針對嶺腳地區進行多項環境優化作業。透過改善現有設施並增設友善空間，讓來訪的遊客享有更安全、便利與舒適的旅遊體驗。

新北八里關渡大橋匝道好塞 立委會勘擬設號誌

新北市八里區在關渡大橋往淡水與台北方向的入口匝道，每到上班尖峰時刻，就會大排長龍，塞車相當嚴重，不僅是從八里龍米路要上橋會塞車，還有許多從五股方向往台北的車輛，都會透過龍米路一段87巷接到頂寮一街上橋，在匝道路口形成交織，若駕駛人沒有禮讓，也容易搶快釀禍，因此立委洪孟楷在日前的會勘當中，也與相關單位研擬設號誌的可行性。

