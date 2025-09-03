新北八里關渡大橋匝道好塞 立委會勘擬設號誌

新北市八里區在關渡大橋往淡水與台北方向的入口匝道，每到上班尖峰時刻，就會大排長龍，塞車相當嚴重，不僅是從八里龍米路要上橋會塞車，還有許多從五股方向往台北的車輛，都會透過龍米路一段87巷接到頂寮一街上橋，在匝道路口形成交織，若駕駛人沒有禮讓，也容易搶快釀禍，因此立委洪孟楷在日前的會勘當中，也與相關單位研擬設號誌的可行性。

立委洪孟楷表示，每到尖峰時刻，車流量大造成塞車之外，從八里龍米路要上關渡橋的車流，包括了直行上橋，當中還有從頂寮一街右轉上橋兩條路線匯集成一條上橋，常常造成搶道或塞車，這次會勘也要公路局未來會同新北市交通局來研擬是否可以透過號誌來管控。

洪孟楷也說明，為了避免設號誌造成困擾，將以尖峰時刻來啟動號誌為主，讓兩邊的車流可以輪流上橋，才不會有直行車輛不斷的前進而右轉車無法進入的情況或是搶快發生意外的狀況發生。