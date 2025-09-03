脆弱家庭訪查驚見小姊弟餓1天 新北社會局：有提供餐券補助

新北市三峽警分局員警日前協助脆弱家庭訪查時，意外發現屋內有一對10歲和7歲的小姊弟，已1天多沒有進食，身體虛弱躺在床上，家中髒亂不堪，經警方與社工綜合評估，將小姊弟緊急安置到住在鄰近桃園八德的姑姑家，得到妥善照料。

新北市社會局表示，本案父親的狀況，衛生局於8月26日主動約訪關懷時，發現其身心狀況不佳，因此，立即通報請員警及社工協處。社會局、衛生局及孩童就讀的學校立即橫向聯合關心，孩童並無兩天沒吃飯情形。

社會局表示，經了解，本案姊弟均為學校輔導個案，自今年初起學校已持續追蹤孩子生活狀況，提供早餐券、午餐補助等經濟協助，並與社工保持聯繫，掌握個案家庭情況。9月開學後，學生出席情況穩定。學校將持續評估是否由專輔教師介入晤談，並與社政單位合作，確保孩子的受教權益與安全。

社會局表示，社工自接獲通報後，每天前往案家訪視，確認兒少照顧狀況及生活需求無虞，並持續追蹤兒少就學情形、輔導案家改善環境清潔狀況及提供經濟與物資支持。