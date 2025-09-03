土城產業園區50週年慶 廠商合力推動在地發展

快訊

中央社／ 新北3日電

經濟部土城產業園區今年設立滿50年，園區今天表示，廠商首度自發性籌辦慶祝活動，規劃茶會、市集、捐血及紀念專刊系列活動，分享產業奮鬥故事，展現園區產業能量與在地連結。

土城產業園區今天下午發布新聞表示，50週年慶籌備委員會由中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長、益州集團董事長秦嘉鴻擔任主委；副主委是新北市土城區廠商協進會理事長張志忠、園區服務中心主任許雅美，並結合20餘家廠商代表共同籌辦。

秦嘉鴻在籌備會表示，全台66個產業園區中，首度由土城產業園區廠商自發性舉辦週年慶。目前，已蒐集資料出版園區專刊，展現廠商的團結與深厚的在地連結。

張志忠表示，土城產業園區設立於1975年，最初有28家工廠，開發後逐漸吸引廠家進駐，如今增至364家；除帶動逾3萬名就業人口，年產值達新台幣1080億元，並有24家上市櫃公司，園區是北台灣的重要產業基地。

許雅美說，園區以「點土成金」為主題，象徵開發成功，如今土城已蛻變為產業重鎮。慶祝活動包含徵集老照片、布置街道、參訪污水廠、9月26日的幸福市集、愛心捐血及清淨家園等。

