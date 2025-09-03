土城產業園區50週年慶 廠商合力推動在地發展
經濟部土城產業園區今年設立滿50年，園區今天表示，廠商首度自發性籌辦慶祝活動，規劃茶會、市集、捐血及紀念專刊系列活動，分享產業奮鬥故事，展現園區產業能量與在地連結。
土城產業園區今天下午發布新聞表示，50週年慶籌備委員會由中華民國工業區廠商聯合總會名譽理事長、益州集團董事長秦嘉鴻擔任主委；副主委是新北市土城區廠商協進會理事長張志忠、園區服務中心主任許雅美，並結合20餘家廠商代表共同籌辦。
秦嘉鴻在籌備會表示，全台66個產業園區中，首度由土城產業園區廠商自發性舉辦週年慶。目前，已蒐集資料出版園區專刊，展現廠商的團結與深厚的在地連結。
張志忠表示，土城產業園區設立於1975年，最初有28家工廠，開發後逐漸吸引廠家進駐，如今增至364家；除帶動逾3萬名就業人口，年產值達新台幣1080億元，並有24家上市櫃公司，園區是北台灣的重要產業基地。
許雅美說，園區以「點土成金」為主題，象徵開發成功，如今土城已蛻變為產業重鎮。慶祝活動包含徵集老照片、布置街道、參訪污水廠、9月26日的幸福市集、愛心捐血及清淨家園等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言