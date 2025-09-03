新北平溪嶺腳地區環境優化 打造友善、舒適旅遊體驗

為提升新北市平溪區嶺腳地區整體觀光環境，新北市觀光旅遊局進行嶺腳寮環境營造計劃，針對嶺腳地區進行多項環境優化作業。透過改善現有設施並增設友善空間，讓來訪的遊客享有更安全、便利與舒適的旅遊體驗。

嶺腳里長陳銘哲說，嶺腳地區是平溪熱門的旅遊據點，擁有豐富的鐵道、人文與自然資源。這次環境優化作業於YouBike停放區的既有花台增設座椅，提供民眾及遊客更舒適的休憩空間。還有在嶺腳小吃前則更新原有地坪，並新增花台座椅、休憩座椅與造景牆，整體空間品質與景觀效果獲得顯著提升。

平溪區長李天民說明，步道沿線也新增方向指示牌與植物生態解說牌，讓導覽動線更加清晰，並兼具環境教育功能，提升整體旅遊體驗。未來市府也將持續結合在地特色與永續發展理念，推動觀光設施升級，營造宜人旅遊環境，帶動地方觀光發展。