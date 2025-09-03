快訊

新北平溪慶和橋欄杆改善完工 提升望古地區通行安全

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
望古里慶和橋護欄修繕完成，保障行人與車輛通行安全。 圖／觀天下有線電視提供
望古里慶和橋護欄修繕完成，保障行人與車輛通行安全。 圖／觀天下有線電視提供

位於平溪區望古里的慶和橋，因欄杆傾斜影響公共安全，經地方通報後，平溪區公所進行改善，改善長度共計26公尺。慶和橋建於民國73年12月，並曾於94年8月進行改建，此次再度整修，可有效提升通行安全與橋體景觀。

平溪區長李天民表示，感謝望古里長平日協助巡視橋梁安全，第一時間發現欄杆傾斜狀況，公所獲報後立即籌措經費，並在兩個月內完成發包及施作，順利完成護欄的整體修繕。此次工程不僅消除安全疑慮，更保障行人與車輛通行安全，提升民眾通往望古火車站的道路品質。

望古里長林寶玫也表示，近年來受到地震影響，橋梁護欄出現逐漸傾斜的情形，已對行人通行構成潛在危險，若不及時改善恐影響生命安全。她特別感謝市府與區公所的支持與重視，讓地方居民有一個更加安全、美觀與舒適的通行環境。

慶和橋自民國74年啟用以來即為地方重要交通要道，雖於民國94年曾進行改建，但近年因天然因素造成結構局部損壞，透過此次全面巡檢與修復，不僅強化橋梁結構安全，同時改善整體景觀，讓地方交通環境更加友善。

平溪 橋梁 行人

相關新聞

脆弱家庭訪查驚見小姊弟餓1天 新北社會局：有提供餐券補助

新北市三峽警分局員警日前協助脆弱家庭訪查時，意外發現屋內有一對10歲和7歲的小姊弟，已1天多沒有進食，身體虛弱躺在床上，...

新北仁愛之家歡慶50週年 長輩展現活躍老化

新北市立仁愛之家成立滿半世紀，舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動。副市長劉和然出席50週年家慶，走過以懷舊照片佈置的時光隧道，看見仁愛之家50年來深耕服務的成果，更感受到長輩的熱情表演、溫馨互動，熱熱鬧鬧的與長輩及員工一起慶祝仁愛之家的50歲生日。

新北平溪嶺腳地區環境優化 打造友善、舒適旅遊體驗

為提升新北市平溪區嶺腳地區整體觀光環境，新北市觀光旅遊局進行嶺腳寮環境營造計劃，針對嶺腳地區進行多項環境優化作業。透過改善現有設施並增設友善空間，讓來訪的遊客享有更安全、便利與舒適的旅遊體驗。

新北八里關渡大橋匝道好塞 立委會勘擬設號誌

新北市八里區在關渡大橋往淡水與台北方向的入口匝道，每到上班尖峰時刻，就會大排長龍，塞車相當嚴重，不僅是從八里龍米路要上橋會塞車，還有許多從五股方向往台北的車輛，都會透過龍米路一段87巷接到頂寮一街上橋，在匝道路口形成交織，若駕駛人沒有禮讓，也容易搶快釀禍，因此立委洪孟楷在日前的會勘當中，也與相關單位研擬設號誌的可行性。

新北汐止第一線里長化身行動先鋒 鍊鋸上手護家園

為了強化第一線防災應變力，汐止區公所開辦「鍊鋸機使用課程」，邀請轄內里長以及公所同仁參與，課程以「性別平等、女力崛起」為號召，吸引多位女性里長與公所女性主管帶頭響應，親手學習操作鍊鋸機，化身守護家園的行動先鋒，成為全場最亮眼的焦點。

