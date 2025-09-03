新北平溪慶和橋欄杆改善完工 提升望古地區通行安全

位於平溪區望古里的慶和橋，因欄杆傾斜影響公共安全，經地方通報後，平溪區公所進行改善，改善長度共計26公尺。慶和橋建於民國73年12月，並曾於94年8月進行改建，此次再度整修，可有效提升通行安全與橋體景觀。

平溪區長李天民表示，感謝望古里長平日協助巡視橋梁安全，第一時間發現欄杆傾斜狀況，公所獲報後立即籌措經費，並在兩個月內完成發包及施作，順利完成護欄的整體修繕。此次工程不僅消除安全疑慮，更保障行人與車輛通行安全，提升民眾通往望古火車站的道路品質。

望古里長林寶玫也表示，近年來受到地震影響，橋梁護欄出現逐漸傾斜的情形，已對行人通行構成潛在危險，若不及時改善恐影響生命安全。她特別感謝市府與區公所的支持與重視，讓地方居民有一個更加安全、美觀與舒適的通行環境。

慶和橋自民國74年啟用以來即為地方重要交通要道，雖於民國94年曾進行改建，但近年因天然因素造成結構局部損壞，透過此次全面巡檢與修復，不僅強化橋梁結構安全，同時改善整體景觀，讓地方交通環境更加友善。