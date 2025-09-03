新北仁愛之家歡慶50週年 長輩展現活躍老化

新北市立仁愛之家成立滿半世紀，舉辦「仁家50，樂活久久」家慶活動。副市長劉和然出席50週年家慶，走過以懷舊照片佈置的時光隧道，看見仁愛之家50年來深耕服務的成果，更感受到長輩的熱情表演、溫馨互動，熱熱鬧鬧的與長輩及員工一起慶祝仁愛之家的50歲生日。

新北市副市長劉和然說，仁愛之家走過半世紀相當不容易，尤其是欣賞到會場中50週年時光隧道，看到老員工們年輕時的樣子，心中對於默默為照顧長輩付出大半歲月的員工是由衷的感激。

活動在樂活仁家影片揭開序幕，展現員工與長輩間的深厚情誼。隨後由松年大學學員非洲鼓結合康康舞表演，傳遞活躍老化、尊嚴老年的核心價值，表演活動的壓軸，資深員工推出三層蛋糕與最高齡長者代表，在眾嘉賓與長輩歡唱生日快樂歌聲中，一起向仁愛之家的生日大聲慶賀。

新北市副市長劉和然表示，感謝仁愛之家員工一起走過這半世紀，並且一一表揚資深員工，特別感謝員工長年以耐心、專業與熱忱投入服務，也感謝各界企業、志工及團體的支持與參與，延續仁愛之家活躍老化、積極樂活的精神，共同豐富長輩的生命旅程，陪伴長輩自在迎向晚美人生。