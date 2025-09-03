新北專案勞檢預拌混凝土業 抽查20家18家違規

快訊

中央社／ 新北3日電

新北市政府勞動檢查處今天表示，為強化高風險產業安全管理，5月對預拌混凝土業者實施專案勞檢，共抽查20家，其中18家違反作業安全規定，已依法要求限期改善。

勞檢處新聞稿指出，預拌混凝土的製程主要包含原料輸送、拌合及成品運送等作業，儘管流程相對單純，卻潛藏高處墜落、捲夾及感電等危害風險。

勞檢處表示，為強化高風險產業安全管理，4月先邀集業者參加宣導會，說明安全衛生相關作業規定，並自5月起發動專案檢查，希望藉由「先宣導、後檢查」，督促業者做好安全衛生管理，減少職災。

勞檢處公布預拌混凝土業專案勞檢結果，共抽查20家，其中18家違反作業安全規定，已依法開立限期改善通知。同時，針對嚴重違規的業者開出7張共新台幣23萬元罰單，並勒令8家停工改善。

勞檢處表示，本次專案檢查發現，部分業者未設置必要的防護設施，包括未在高處工作平台設置防墜設施，或未於送料設備馬達軸心、鏈條處設置防捲夾機構，對勞工安全構成高度風險，未來將列為複查重點，如發現業者仍未改善，將加重處分，並持續追蹤至全面改善為止。

勞檢 風險

