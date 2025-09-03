快訊

審計處揪4農路未改善 新北農業局駁：非肇事熱點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北農業局投入上億經費推動「農路翻轉計畫」整建農路，圖為汐止小坑路。圖／新北市農業局提供
新北農業局投入上億經費推動「農路翻轉計畫」整建農路，審計處卻揪出五股、八里、三峽、樹林等地許多車流量大、肇事熱點的農路未獲優先改善。農業局表示，農路改善是優先考量農民運輸及用路人安全，該4處農路非肇事熱點。議員建議，農友常用路段要優先處理。

為提升山坡地農路使用安全，新北從2022年起推動「農路翻轉計畫」，針對車流量較大，且具急迫性、危險性的農路路段優先修繕，逐步改善新北市轄內212條農路。

農業局於2022、2023年分別辦理35件及31件農路改善工程，2024年截至8月底，再持續辦理20件工程，累計工程總經費4億5800萬餘元。

審計處指出，部分優先改善的農路，非屬車流量較大或具急迫性、危險性易肇事路段，部分農路車流量大且交通事故頻仍，自計畫推動至查核日止，已近3年卻未列入優先修繕標的，與規畫目標未盡相符，並潛存通行安全風險。

新北市議員李宇翔質疑，以五股為例，年邁的農友常為了避開日曬，凌晨2點就上山挖竹筍，半夜時段更需要安全的農路守護。他要求農業局一個月內盤點區域內農路，並提出修建期程，期待盡快提供安全的農路供農友們使用。

市議員陳儀君指出，審計處不能只看數字，該翻轉思維，要實際看有農友的地方，路是否有鋪設好，不是制式只看數字。另外，她近日才去坪林、石碇的農路會勘，山上農路範圍大，但預算有限，都只能片段修復，建議農業局有人的地方就要優先做，不要拖時程。

農業局表示，經查交通部道安總動員網站顯示，「五股區外寮路-濟仁宮」、「樹林區三寶街、忠義街、光明產業道路」、「汐止區八連路二段329巷」及「八里區楓林坑路」等4條農路均非肇事熱點。農路改善係優先考量農民運輸及用路人安全，並結合巡檢結果、地方查報反映情形、急迫性及區位平衡等因素辦理鋪面改善，使當地農民及用路人更加安全的通行。

新北農業局投入上億經費推動「農路翻轉計畫」整建農路，圖為汐止小坑路。圖／新北市農業局提供
流量 議員

