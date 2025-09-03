十三行博物館攜手渡船頭 「八里三寶」變身質感小物

新北市十三行博物館攜手八里渡船頭商圈，將於9月6日推出「八里巴巴環保活動」，把永續變得好玩又時尚。活動不僅有小朋友的環保走秀，更推出「鏡然是紙」手作體驗，讓民眾用環保紙黏土，親手打造融合在地特色的手拿鏡。此外，還有消費抽獎、門票升級自行車租借優惠等多重好康，邀請大家一同騎單車、玩手作，以實際行動支持在地，體驗文化與環保結合的全新魅力。

十三行博物館表示，「八里巴巴環保活動」將於9月6日在八里渡船頭熱鬧開幕，特別邀請當地幼兒園小朋友們，運用回收的寶特瓶和紙袋創作獨具特色的「八里巴巴海盜服裝」，並在渡船頭廣場舉行環保主題時尚走秀，生動展現廢物再利用的創意與可能性。為鼓勵民眾響應環保行動，本次活動結合商圈的永續購物推廣，消費滿額並參與相關環保活動即可參加抽獎，獎品包括十三行博物館門票、綠時尚體驗課程券及限定環保壺。此外，持有十三行門票的民眾可享受升級的「十三門票吃喝加碼」優惠，不僅包含八里和淡水百間特約商家的折扣，還新增了新北市河濱自行車租借站，提供平日8折和假日9折的優惠。

在十三行博物館舉辦的十三綠時尚「鏡然是紙－八里三寶手拿鏡」活動，將八里區得天獨厚的自然環境孕育出綠竹筍、文旦柚與桶柑「八里三寶」等在地特色，巧妙融入手作過程，讓參與者使用回收紙製成的「環保紙黏土」，親手打造專屬的手拿鏡，每一面鏡子都蘊含著八里的自然之美。活動於9月6日至21日的假日限定舉辦，每日安排三場體驗，費用為120元，歡迎民眾踴躍報名，透過手作工藝深度體驗八里的農業文化底蘊。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館的使命不僅是保存文化，更要成為社會正向改變的催化劑。透過「八里巴巴環保活動」，結合環保教育與深化在地文化，讓每位參與者都能成為永續發展的實踐者，激發每個人從小事做起，為環境帶來正向改變。我們將持續發揮博物館的文化與教育力量，讓永續意識在八里乃至新北市不斷擴散。八里渡船頭商圈協會理事長周曼芝也分享：「這次與十三行博物館的合作，讓商圈與社區居民共同參與永續行動，不僅提升了環保意識，也增進了地方凝聚力。

