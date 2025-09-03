新北軍人節秋祭 救溺殉職消防員吳恩碩入忠烈祠

快訊

中央社／ 新北3日電

今天是九三軍人節，新北市政府在淡水忠烈祠舉行秋祭典禮緬懷軍警消烈士，並將為救溺水民眾而殉職的消防員吳恩碩正式入祀。

新北市民政局新聞稿指出，市府今天在淡水忠烈祠舉行秋祭典禮，議會人士、軍方、烈士遺族等約300人出席，由副市長朱惕之擔任主祭官，帶領各界代表依序上香、獻花果、獻爵，緬懷軍警消烈士，日前救溺殉職的消防員吳恩碩也在這次典禮正式入祀。

吳恩碩生前為新北市消防局直潭分隊隊員，警專25期、年資16年，長期投入緊急救護及災害搶救。今年7月8日，新店區廣興橋粗坑壩水域有民眾闖入禁區玩立槳溺水，消防局派船艇救溺卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙落水殉職。

市府指出，吳恩碩執行救援任務時，即便身陷惡水險境仍秉持「人命優先」信念，奮不顧身投入救援，事後追晉為兩線一星分隊長，並入祀新北市忠烈祠，其英勇奉獻精神將永留市民心中。

今天上午樹林軍人忠靈祠也同步舉行秋祭典禮，由新北市副秘書長龔雅雯擔任主祭官，向歷年因公殉職的軍人官兵靈位致意。新北市府每年會在329青年節及九三軍人節，分別舉行春祭與秋祭典禮追思先烈英魂。

