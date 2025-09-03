快訊

北市議員何孟樺罹患子宮肌瘤 開刀住院靜養

中央社／ 台北3日電
台北市議員何孟樺（圖）。本報資料照片

民進黨台北市議員何孟樺今天透過臉書發文表示，自己過去都有子宮肌瘤困擾，與醫師討論後決定透過手術根治，先暫時放下繁忙的議會與普渡行程，接受手術及休養。

台北市議員何孟樺透過臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，這段時間以來，一直有子宮肌瘤的困擾。雖一直有追蹤，但與醫師討論後，決定透過手術根治。

依議會資料顯示，何孟樺目前36歲。她透過臉書表示，2年前健康檢查時醫師就建議應手術處理。但身為新上任議員，面對質詢、會議或繁忙的地方行程，始終沒勇氣好好面對此狀況。

她接著說，直到幾個月前，醫師再次提醒，才深刻體會，如果沒有健康的身體，就沒辦法健康且有精神的為民服務，且會讓支持親友及市民朋友擔心。

何孟樺表示，這一次她選擇勇敢面對，希望趁這段休養的時間好好調整，讓身體恢復元氣。請大家放心，團隊會持續守在崗位，議會與服務不會中斷，有任何需要協助的地方，都可以隨時聯繫。

她最後提到，謝謝大家一路以來的支持與鼓勵，這些溫暖的力量，是自己前進最重要的動力，並要提醒大家要注意身體狀況，定期做好健康檢查。期待將來她能以更健康的狀態，繼續陪伴大家、為市民努力。

包括台北市副市長李四川及林奕華、台北市議長戴錫欽等人，看到消息後也紛紛在何孟樺臉書下方留言鼓勵。

