「無敵小鼠」不敵無情風雨日曬 台北人見掉漆直呼糟糕

台北士林的美崙公園有一座3層樓高的「無敵小鼠（A Super Mousy Project）」裝置藝術，設置迄今7年，歷經風吹日曬，掉漆又褪色，有民眾直呼糟糕，希望能恢復往日風貌。公園處說，編列明年度預算整修。

藝術家不二良費時一年多，以玻璃纖維、不鏽鋼打造10公尺高的「無敵小鼠」裝置藝術，2018年捐贈給台北市公園處、收錄為公共藝術，並設置在士林區美崙公園。

市府說，美崙公園西側原為基隆河舊河道，從小在鄰近成長的不二良對於這一帶河流與地景有感情，閱讀到19世紀英國博物學家柯靈伍德上溯基隆河的生動記錄後深有感觸，因此為美崙公園打造此獨一無二之作品。「無敵小鼠」從地底水管探出頭，就像是沿著當年柯靈伍德乘船駛過的蜿蜒舊河道，巨大的作品尺寸於此對比出人類的渺小。

議員張斯綱說，自設立以來，「無敵小鼠」以童趣、鮮明色彩與趣味造型獲得不少親子族群喜愛，也成為士林區的特色識別之一。但民眾向他陳情，「無敵小鼠」經多年日曬雨淋，外觀已明顯出現掉漆、褪色等情形，破壞原有藝術美感也影響市容，更憂結構若有損，恐更危及兒童靠近拍照或遊憩安全。

張斯綱要求公園處，盡速提出具體修繕時程，並協同文化局，與原創作者溝通後續維護相關規畫，避免落入「有設無養」的窘境。

公園處回應，日常維護由巡查人員每周巡視一次，並於每季清洗外觀；「無敵小鼠」設置約7年，經長期風吹日曬，外觀有掉漆及褪色，公園處已洽原廠商估價修繕費用，並編列明年度預算整修。

在地福佳里長許木春表示，有些里民整天都在唸小鼠這麼漂亮，怎麼掉漆？有人則說掉漆很糟糕。最好顏色一致，但光是油漆就要300多萬元，平均1、2年就要油漆1次，公園處也沒那麼多錢，他認為這應該擺在室內而非室外。