快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

「無敵小鼠」不敵無情風雨日曬 台北人見掉漆直呼糟糕

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
藝術家不二良打造3層樓高的「無敵小鼠」設在台北士林的美崙公園，但歷經風吹日曬雨淋，外觀已有褪色、掉漆。圖／張斯綱研究室提供
藝術家不二良打造3層樓高的「無敵小鼠」設在台北士林的美崙公園，但歷經風吹日曬雨淋，外觀已有褪色、掉漆。圖／張斯綱研究室提供

台北士林的美崙公園有一座3層樓高的「無敵小鼠（A Super Mousy Project）」裝置藝術，設置迄今7年，歷經風吹日曬，掉漆又褪色，有民眾直呼糟糕，希望能恢復往日風貌。公園處說，編列明年度預算整修。

藝術家不二良費時一年多，以玻璃纖維、不鏽鋼打造10公尺高的「無敵小鼠」裝置藝術，2018年捐贈給台北市公園處、收錄為公共藝術，並設置在士林區美崙公園。

市府說，美崙公園西側原為基隆河舊河道，從小在鄰近成長的不二良對於這一帶河流與地景有感情，閱讀到19世紀英國博物學家柯靈伍德上溯基隆河的生動記錄後深有感觸，因此為美崙公園打造此獨一無二之作品。「無敵小鼠」從地底水管探出頭，就像是沿著當年柯靈伍德乘船駛過的蜿蜒舊河道，巨大的作品尺寸於此對比出人類的渺小。

議員張斯綱說，自設立以來，「無敵小鼠」以童趣、鮮明色彩與趣味造型獲得不少親子族群喜愛，也成為士林區的特色識別之一。但民眾向他陳情，「無敵小鼠」經多年日曬雨淋，外觀已明顯出現掉漆、褪色等情形，破壞原有藝術美感也影響市容，更憂結構若有損，恐更危及兒童靠近拍照或遊憩安全。

張斯綱要求公園處，盡速提出具體修繕時程，並協同文化局，與原創作者溝通後續維護相關規畫，避免落入「有設無養」的窘境。

公園處回應，日常維護由巡查人員每周巡視一次，並於每季清洗外觀；「無敵小鼠」設置約7年，經長期風吹日曬，外觀有掉漆及褪色，公園處已洽原廠商估價修繕費用，並編列明年度預算整修。

在地福佳里長許木春表示，有些里民整天都在唸小鼠這麼漂亮，怎麼掉漆？有人則說掉漆很糟糕。最好顏色一致，但光是油漆就要300多萬元，平均1、2年就要油漆1次，公園處也沒那麼多錢，他認為這應該擺在室內而非室外。

基隆 張斯綱 裝置藝術

延伸閱讀

黃呂錦茹羈押近百日今提審 藍營：大罷免後羈押理由消失

中選會主委李進勇疑用公務車買晚餐 遭告發貪汙圖利

點頭接班？盧秀燕站台羅廷瑋反罷 稱江啟臣「下個台中市長」

李進勇被爆濫用公務車 中選會：下班順路買晚餐未違規

相關新聞

「無敵小鼠」不敵無情風雨日曬 台北人見掉漆直呼糟糕

台北士林的美崙公園有一座3層樓高的「無敵小鼠（A Super Mousy Project）」裝置藝術，設置迄今7年，歷經...

歡慶99國民體育日！北市12運動中心健身房、泳池免費入場

北市歡慶「99國民體育日」，體育局今宣布9月9日當天免費入場12座運動中心的健身房、游泳池，「U-Sport 台北樂運動...

北市新政！爭取新生兒設籍台北 放寬2類新生兒獎勵金申請期限

北市府昨市政會議拍板通過「生育獎勵金發放辦法」修正草案，針對早產新生兒得以「預產日」計算設籍時間，以及放寬國外出生新生兒...

北海岸危機解！鈺洲啟航輪擱淺近年橋式機移除月底船拖韓國

大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月31日觸礁擱淺在新北野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒礁岩，船上另有2座橋式卸貨機卡住，逾28...

新北九三軍人節秋祭 消防烈士吳恩碩入祀忠烈祠

今為九三軍人節，新北市政府同步於淡水忠烈祠及樹林軍人忠靈祠舉行秋祭典禮，緬懷歷年為國捐軀、英勇殉職的軍警消英雄。新北市副...

文化對話科技 2025潮台北國際論壇音樂產業界大咖現身座談

2025潮台北國際論壇將於4日、5日於台北101双融域 AMBI SPACE ONE登場，邀請來自英、美、日、韓四位重量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。