新北九三軍人節秋祭 消防烈士吳恩碩入祀忠烈祠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
同日上午，樹林軍人忠靈祠同步舉辦秋祭典禮，由新北市副秘書長龔雅雯擔任主祭官。圖／新北市民政局提供
同日上午，樹林軍人忠靈祠同步舉辦秋祭典禮，由新北市副秘書長龔雅雯擔任主祭官。圖／新北市民政局提供

今為九三軍人節，新北市政府同步於淡水忠烈祠及樹林軍人忠靈祠舉行秋祭典禮，緬懷歷年為國捐軀、英勇殉職的軍警消英雄。新北市副市長朱惕之擔任淡水忠烈祠主祭官，代表市府向忠烈英靈致上崇高敬意，包含市議會代表、軍方人士及烈士遺族等逾三百人出席，場面莊嚴肅穆。

這次典禮特別入祀的烈士為新北市消防局直潭分隊吳恩碩。他於今年7月8日執行溺水救援任務時，身陷惡水仍奮不顧身救人，不幸殉職。市府追晉其為兩線一星分隊長，並列入忠烈祠祭祀，表彰其「人命優先」的精神與無畏的奉獻。典禮中，朱惕之帶領與會人員上香、獻果、獻爵並恭讀祭文，悼念吳恩碩及歷代英烈的無私奉獻。

與此同時，樹林軍人忠靈祠亦舉辦秋祭典禮，由新北市副秘書長龔雅雯擔任主祭官，逐一致意殉職軍人官兵靈位，慰問烈士遺族，追思場面同樣隆重。

新北市民政局指出，新北市每年於三二九青年節舉行春祭、九三軍人節辦理秋祭，藉由儀式傳遞慎終追遠的價值，也希望市民記住軍警消人員為國為民犧牲奉獻的身影。

吳恩碩烈士安座入祀典禮。圖／新北市民政局提供
吳恩碩烈士安座入祀典禮。圖／新北市民政局提供
今上午，新北市忠烈祠舉辦秋祭典禮，由新北市副市長朱惕之擔任主祭官。圖／新北市民政局提供
今上午，新北市忠烈祠舉辦秋祭典禮，由新北市副市長朱惕之擔任主祭官。圖／新北市民政局提供
現場儀典隆重，充滿對軍人英魂的敬仰與思念。圖／新北市民政局提供
現場儀典隆重，充滿對軍人英魂的敬仰與思念。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之致贈烈義士家屬慰問品，表達對英烈的緬懷與感恩。圖／新北市民政局提供
新北市副市長朱惕之致贈烈義士家屬慰問品，表達對英烈的緬懷與感恩。圖／新北市民政局提供

烈士 軍人節

