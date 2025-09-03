北海岸危機解！鈺洲啟航輪擱淺近年橋式機移除月底船拖韓國

大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月31日觸礁擱淺在新北野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒礁岩，船上另有2座橋式卸貨機卡住，逾280噸殘油今年1月抽離。但拆卸作業受到多次颱風及大雨影響延宕，近來海象正常，確定7日橋式機等全部移除完畢，船體9月底前會拖往韓國處理，可望解除船體威脅北海岸危險。

大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月29日出基隆港後失去動力，10月31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機威脅基隆、北海岸，直至今年1月才抽除全部逾280噸殘油，化解野柳北海岸地區海洋汙染危機。

因鈺輪擱淺地點緊鄰野柳地質公園，附近有珍貴地質景觀與海洋生態，交通部航港局、海洋保育署等單位以最嚴格標準，要求船舶所有人、保險公司及移除團隊，以安全、最低汙染風險為前提，執行船貨移除計畫。

據指出，3座橋式機等近日都已移除機體，吊至作業船上，正在執行細部作業，7日移除作業可全部完成，會再針對船艙內油艙壁清洗，避逸船體移除時潛藏油汙外洩風險，預計9月底可將船體拖至韓國處理，解除船體因颱風或大雨漂流，威脅附近地質景點及漁港的危機。