北海岸危機解！鈺洲啟航輪擱淺近年橋式機移除月底船拖韓國

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
鈺洲啟航輪擱淺近1年，橋式機等移除作業已近完成，本月底船體可拖韓國。記者游明煌／翻攝
鈺洲啟航輪擱淺近1年，橋式機等移除作業已近完成，本月底船體可拖韓國。記者游明煌／翻攝

大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月31日觸礁擱淺在新北野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒礁岩，船上另有2座橋式卸貨機卡住，逾280噸殘油今年1月抽離。但拆卸作業受到多次颱風及大雨影響延宕，近來海象正常，確定7日橋式機等全部移除完畢，船體9月底前會拖往韓國處理，可望解除船體威脅北海岸危險。

大陸籍「鈺洲啟航輪」去年10月29日出基隆港後失去動力，10月31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機威脅基隆、北海岸，直至今年1月才抽除全部逾280噸殘油，化解野柳北海岸地區海洋汙染危機。

因鈺輪擱淺地點緊鄰野柳地質公園，附近有珍貴地質景觀與海洋生態，交通部航港局、海洋保育署等單位以最嚴格標準，要求船舶所有人、保險公司及移除團隊，以安全、最低汙染風險為前提，執行船貨移除計畫。

據指出，3座橋式機等近日都已移除機體，吊至作業船上，正在執行細部作業，7日移除作業可全部完成，會再針對船艙內油艙壁清洗，避逸船體移除時潛藏油汙外洩風險，預計9月底可將船體拖至韓國處理，解除船體因颱風或大雨漂流，威脅附近地質景點及漁港的危機。

野柳 颱風 基隆港

「無敵小鼠」不敵無情風雨日曬 台北人見掉漆直呼糟糕

台北士林的美崙公園有一座3層樓高的「無敵小鼠（A Super Mousy Project）」裝置藝術，設置迄今7年，歷經...

歡慶99國民體育日！北市12運動中心健身房、泳池免費入場

北市歡慶「99國民體育日」，體育局今宣布9月9日當天免費入場12座運動中心的健身房、游泳池，「U-Sport 台北樂運動...

北市新政！爭取新生兒設籍台北 放寬2類新生兒獎勵金申請期限

北市府昨市政會議拍板通過「生育獎勵金發放辦法」修正草案，針對早產新生兒得以「預產日」計算設籍時間，以及放寬國外出生新生兒...

新北九三軍人節秋祭 消防烈士吳恩碩入祀忠烈祠

今為九三軍人節，新北市政府同步於淡水忠烈祠及樹林軍人忠靈祠舉行秋祭典禮，緬懷歷年為國捐軀、英勇殉職的軍警消英雄。新北市副...

文化對話科技 2025潮台北國際論壇音樂產業界大咖現身座談

2025潮台北國際論壇將於4日、5日於台北101双融域 AMBI SPACE ONE登場，邀請來自英、美、日、韓四位重量...

