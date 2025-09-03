歡慶99國民體育日！北市12運動中心健身房、泳池免費入場

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市歡慶「99國民體育日」，體育局今宣布9月9日當天免費入場12座運動中心的健身房、游泳池。圖／北市體育局提供
北市歡慶「99國民體育日」，體育局今宣布9月9日當天免費入場12座運動中心健身房、游泳池，「U-Sport 台北樂運動」計畫推出健走集章換50U幣活動，9月13日在台北體育館則有2025國民體育日運動嘉年華。

體育局長游竹萍表示，為響應國民體育日，12座運動中心的健身房及游泳池、公園泳池當天開放全民免費入場，但玉成、前港、前山、七虎公園泳池及天溪綠地泳池閉館整修中。

另外，大同運動中心祭出肌力挑戰抽獎活動、大安運動中心則加碼INBODY檢測優惠、信義運動中心推出月卡折扣、健身私教與指定商品等限時優惠；榮星花園泳池提供健身私教課程折扣及健康講座、青年公園泳池也有加送課程優惠。體育日當天的迎風碼頭盪槳池、極限運動訓練中心水泥區、台北網球場、天母網球場可預約免費使用。

「U-Sport 台北樂運動」推出動物園健走集章活動，即日起至11月30日，只要至台北市立動物園內5條友善安全步道中，任選其中3條路線健走，觀賞可愛動物也到指定地點集章，再至遊客服務中心完成驗證，就可獲50U幣。

體育局預告，9月13日在台北體育館的國民體育日運動嘉年華，最適合全家出動同歡，不只有融合Zumba及有氧律動的「愛動有氧大進擊」，也有分為3至6歲、7至9歲組的「親子趣味運動會」。另外，「運動闖關體驗」設有光動燈、飛盤九宮格、AI 體感互動等7項關卡，闖關成功即可兌換小禮物。現場也規畫臨時托育、體適能檢測服務。

