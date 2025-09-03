文化對話科技 2025潮台北國際論壇音樂產業界大咖現身座談

2025潮台北國際論壇將於4日、5日於台北101双融域 AMBI SPACE ONE登場，邀請來自英、美、日、韓四位重量級講者齊聚，分別是曾與音樂大師坂本龍一共同創作的製作人暨導演Todd Eckert、Abbey Road Studios錄音室董事總經理Sally Davies等，集結美、日、韓、英等國，彼此交流文化與科技跨界對話發展。

文化局介紹，9月4日首場論壇由美國知名製作人暨導演Todd Eckert打頭陣，過去曾與音樂大師坂本龍一合作混合實境作品「鏡 Kagami」。Todd Eckert認為，運用混合實境（Mixed Reality）的科技技術，可以擴展藝術的邊界，讓觀者有更全面、沉浸於其中的體驗。

文化局說，論壇中，Todd Eckert將以「如何驅動潮流娛樂產業的轉型與升級」為主題，分享如何透過沉浸式科技拓展藝術邊界，帶來娛樂與科技融合的新想像。

同樣在4日下午，日本KAWAII教主增田賽巴斯汀接棒，曾擔任卡莉怪妞〈PONPONPON〉MV 藝術總監，到2015年創辦 KAWAII MONSTER CAFÉ，讓可愛文化進入到日常生活中，這次分享如何將藝術、音樂、時尚與娛樂跨界融合，並讓 KAWAII 成為全球共鳴的文化符號。

文化局介紹，9月5日則是由韓團男團經紀公司執行長Cha Haley演講，她是全球第一支聽障K-POP男團Big Ocean 的幕後推手，運用AI技術引領流行音樂走向多元與無障礙的新時代，Big Ocean吸引了160萬粉絲，並獲得 Billboard 全球提名「Rookie of this month」本月最佳新人。

9月5日下午部分，則是由英國 Abbey Road Studios 董事總經理 Sally Davies壓軸，Abbey Road Studios 成立近百年，以披頭四（The Beatles）同名專輯「Abbey Road」享譽世界，更是Lady Gaga、Radiohead、Pink Floyd、Adele等巨星的創作搖籃，今年，人氣樂團告五人如願在此完成新專輯錄製。

文化局說，Sally Davies說，以「從傳奇錄音室到新世代創意人才的孕育之地」為題，揭示數位時代中音樂產業的創新路徑與未來方向。同時藉由美、日、韓、英等國，帶來多元觀點，為流行文化與創意產業指引未來方向。