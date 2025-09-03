四大特色活動接力登場 秋遊新北商圈好熱鬧

新北市各商圈紛紛推出特色活動，從9月到10月接力登場！新北市政府經發局表示，包含八里「八里巴巴商圈大冒險」、雙溪「牡丹茶花宴」、淡水「樂活嘉年華」及深坑「黑白大廚體驗活動」，不僅有闖關抽獎、茶花料理、街頭表演與趣味遊戲，更有拍照打卡送新北幣等好康，邀請民眾呼朋引伴，共度秋日美好時光。

經發局局長盛筱蓉表示，市府透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈結合自身特色、商家資源及在地文化底蘊，藉由商圈自主辦理活動帶動人潮，並鼓勵市民和旅客走入街巷、體驗美食與文化，以促進地方經濟活絡。自109年推動以來，持續吸引大量人潮與消費力，截至113年已累積逾4億元商機。今年更有27個商圈積極響應計畫，共同為新北觀光注入活力。

八里渡船頭商圈於9月13日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，結合集章闖關抽獎，讓購物更添樂趣；雙溪商圈於9月19日舉辦「牡丹茶花宴」，不僅有茶花入菜料理體驗，展現獨特文化魅力；淡水商圈則在10月4日推出「樂活嘉年華」，安排街頭藝人表演、舉辦創意著色比賽等熱鬧活動；此外八里渡船頭、雙溪及淡水商圈加碼推出拍照打卡送新北幣活動，邀請民眾來搶好康；深坑商圈於10月4日至5日舉辦「2025深坑黑白大廚體驗活動」，邀請民眾親手體驗烤豆腐、鹹豬肉，並參與趣味遊戲挑戰，感受深坑獨有的飲食風情。

八里渡船頭商圈於9月13日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，民眾可於商圈服務台索取闖關地圖，並依指引前往商圈內的特約店家，使用「新北幣」及「行動支付」消費滿100元即可集1枚印章，集滿8枚不同店家的印章就能參加抽獎。此外，當天拍照打卡還可獲得100元新北幣。

雙溪商圈接棒於9月19日推出「牡丹茶花宴」，安排在地特色表演、逛古厝-遊市集、品嘗茶花入菜及成果優良店家表揚等，當天也有拍照打卡送100元新北幣活動，邀請民眾來享受文化與美食交融的魅力。

淡水商圈於10月4日在中正場前廣場舉辦「樂活嘉年華」，邀請街頭藝人演出，並由2家代表性美食店家提供200份免費品嚐體驗，民眾可至現場排隊並完成互動任務後即可兌換，還有當天拍照打卡也能領取100元新北幣。此外，邀請淡水的小朋友們參加「時光創意繪畫著色比賽」，用繽紛的色彩描繪你心中的淡水風景，首獎還可獲得1,000元淡水商圈禮品券與獎狀，活動報名於9月5日截止。

深坑商圈將於10月4日至5日舉辦「2025深坑黑白大廚體驗活動」，民眾只需報名費150元，即可於現場親手烤臭豆腐、雞屁股及鹹豬肉等體驗，還能獲得一張50元深坑商圈消費券，可於商圈內店家消費結帳時出示抵用。另外活動還規劃限量「豆腐麻糬黑白秤」趣味遊戲，只要挑戰成功，就能免費把麻糬帶回家享用。

市府將持續攜手各商圈行銷在地特色，吸引更多人走訪、支持在地店家，讓消費活水持續注入地方經濟。