北市文資保存預算編列億元僅用3成？文化局：多為跨年度

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局說明，「齊東街53巷13號日式宿舍」目前仍在施工當中，適用施工相關的管理規範。圖／台北市文化局提供
為了鼓勵文化資產落實保存維護，北市文化局編列自籌款，並向中央爭取補助經費，不過，審計報告指出，民國111年到113年編列的款項，使用率從3成下降到1成。文化局回應，文資計畫多為跨年度，已與中央溝通且同意，之後補助採分年編列預算。

審計報告指，111年的中央補助款為5957萬元，北市自籌為8495萬元，加總為1億4452萬元。112年的中央補助款為7224萬元，北市自籌為7915萬元，加總為1億5140萬元。113年的中央補助款為1807萬元，北市自籌為9698萬元，加總為2億7759萬元。

審計報告寫到，加總的金額實際使用，111年僅2869萬元、112年為2027萬元、113年為1992萬元。預算保留的比例分別近7成7、8成6到9成。

此外，審計報告也指，齊東街日式宿舍等6筆文化資產，被指定為古蹟或歷史建物超過6年到20年，卻未提出擬訂管理維護計畫，並報主管機關備查，或既有管理維護計畫已超過5年，未依規定重新檢討等情形。

文化局說明，中央補助款原則採一次性全額納入預算辦理，但是文資計畫或工程執行期程多為跨年度計畫，且涉及文資專業，實際執行期程採滾動式修正，並經文資局同意後修正計畫。

文化局說，資料內的中央補助款採一次性全額納入預算方式，文化局詢問文資局並獲得同意，之後補助案的補助款支出，擬依執行進度採分年編列預算辦理，並於納入預算證明中切結，以確保當年度預算得以全數執行。

文化局說，為了提升執行率，針對現行的行政契約，原則分3期款，經修定於期中階段（或第2期款）時辦理轉正作業，不過審計在查核時間，補助案尚未達到第2期款請款條件，其餘已達條件者則辦理轉正作業。

至於審計報告指尚未提出維管計畫的文資。文化局說明，「齊東街日式宿舍」、「齊東街53巷13號日式宿舍」、歷史建築-和平東路一段187號，以及「南港台電倉庫」及「台電中心倉庫─P庫廠房」目前仍在施工當中，適用施工相關的管理規範。

另外，剝皮寮歷史街區則是在提送到文化局，文化局期限於今年10月20日前完成修正。

北市 文化局 補助款

