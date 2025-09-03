從天上到地底！新北AI防汛平台升級整合抽水及滯洪

為因應極端氣候帶來的強降雨挑戰，新北市水利局積極推動智慧化防汛系統，今上午市政會議中，水利局長宋德仁以「一機在手 防汛ALL IN」為題報告，強調目前新北已建構出全國獨一無二的「AI智慧防汛平台」，整合監測、判斷、推播三大系統，讓決策零時差，翻轉傳統防汛模式。

副市長劉和然指出，AI治理已是未來城市防災的重要趨勢，新北市建構的智慧防汛平台，讓防汛工作從「天上到地底下」的水情狀況，都能透過一支手機全面掌握，真正做到了數位轉型。他也肯定水利局的創新作法，包括活化廢棄地下道、改造成滯洪池，提升滯洪能力，這樣的資源再利用非常具有前瞻性。

他也特別提及抽水站的預抽設計，是系統整合中的關鍵亮點，「預抽就是有滯洪量」，提前操作更能爭取黃金應變時間，未來更將迎來全國第一座智慧化抽水站，搭配AI學習與量化系統，將防汛作業全面整合，走向智慧化新階段。他強調，「非常感謝水利局的夥伴投入，也邀請大家一起努力，讓防汛工作更全面、更有效。」

宋德仁指出，新北市的防汛條件特別艱鉅，七成面積為山地、七成人口卻集中於平地，加上都市密集開發，綠地減少、逕流量大增，傳統設施如雨水下水道、滯洪池與抽水站在施工時面臨巨大挑戰。為此，市府透過16座抽水站預抽、推動透水保水自治條例，並結合公園與校園等空間打造透保水設施，至今已創造近300萬噸滯洪容量，具體提升整體韌性。

在AI應用方面，新北去年首度導入6處CCTV雨絲辨識技術，當降雨達10毫米/10分鐘，系統可比中央氣象署提前16分鐘偵測暴雨訊號，爭取關鍵預警時間，年底將再新增6處。另有607支具備積淹水影像辨識的CCTV，搭配感測器雙重驗證，實時掌握積水範圍與深度，今年預計再增加百支。

此外，66座抽水站已連接平台可精準操作閘門，8處雨水下水道與AI系統結合，升級判斷邏輯，不再單純依賴前池水位，還納入上游資訊進行推播；9所透保水校園也能進行遠端多次排空操作，進一步提升滯洪效能。平台還整合30處雨量站，開發新功能，在降雨達警戒值時自動推播周邊水情資訊，加快判斷與應變。

針對高風險區域，水利局也在12處地下空間建置CCTV監控，強化監測能力，不僅提升反應速度，也有助雨後影像回溯，找出潛在熱點與改善對策。