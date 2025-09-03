推動長照3.0 侯友宜赴荷蘭霍格威村借鏡失智照護經驗

新北市長侯友宜正率團在歐洲訪問，台灣時間2日率團隊參訪荷蘭阿姆斯特丹知名的失智照護社區－霍格威村（The Hogeweyk），並分享新北市在失智照護及失智友善的推動案例。盼借鏡國際成功經驗，引入「社區村落式」的照護模式，作為推動長照3.0及失智友善政策的參考，結合在地文化與需求，打造適合台灣長者的生活化照護環境。

霍格威村（The Hogeweyk）成立於2009年，是全球第一座「失智照護社區」，以「小型社區」及「生活即照護」理念打造，在這裡居住的患者保有自由度，透過商店、餐廳、劇院及花園等場域延續熟悉的生活型態，同時由專業照護人員提供隱性而全面的協助。在創辦人Eloy van Hal及資深顧問Iris van Slooten帶領下，參訪團隊深入了解村內的公共空間規畫、居住單元設計、照護人力配置與日常活動安排。

侯友宜表示，新北65歲以上人口約79萬人，比率占全市總人口19.5%，其中失智症人口估計逾5萬7千人。面對長照與失智人口快速成長，市府多年來積極推動完整的在地安老與長照服務體系，在失智照護方面，新北市率全國之先，在平溪布建不老長智村，讓失智者也可在地安老，並把此模式延伸到都會區。同時大量培訓「失智友善天使」，加強早期偵測、早期診斷與共同照護、辦理預防延緩失智失能、認知促進課程以及照顧者支持與喘息服務，致力營造安全、友善且有尊嚴的生活環境。

「新北目標是在今年底達成全市29區皆為失智友善區。」侯友宜指出，照護不應只停留在醫療或安置層面，而是應進一步結合社區設計與生活支持，讓長者在安全、熟悉且有人際互動的環境中維持尊嚴與自主性。此次參訪不僅是學習空間設計與營運管理，更重要的是理解背後的理念與社會支持系統，霍格威村的創新理念與營運模式，實踐「生活即照護、照護即生活」。

衛生局說，此次參訪成果將納入新北市長照政策研議與規畫，未來將持續與國際間保持交流合作，為新北長者創造更多的幸福感。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線